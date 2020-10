Korona-raseri: Bærum kommune har gjort det - igjen

Noen kommuner utmerker seg i korona-hverdagen. Som for eksempel rike Bærum, som ber kulturlivet stille opp på gratis på korona-dugnad før jul. Samtidig som topplederne i mai fikk bevilget opptil 70.000 kroner hver i «korona-overtid».

Det var berettiget oppstandelse og raseri på sosiale medier i går mandag. Musikere og andre kulturfolk jeg kjenner er ofte tålmodige sjeler, men i går kokte det over:

Asker og Bærum Budstikke hadde publisert en notis, basert på kommunens hjemmesider, der kulturetaten fortalte at de planlegger å spre glede i førjulstiden. Julegran-tenningen utgår på grunn av korona, derfor søker de nå «etter artister som hver for seg og på frivillig basis vil være luke i en musikalsk julekalender».

Det hele skal skje i Sandvika, får vi vite, og så kommer toppen av kransekaka: De som vil og kan bidra, må selv stille med teknisk utstyr.

Notisen i Budstikka som vakte sterke reaksjoner i kulturlivet.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, som for eksempel denne som gikk som varmt hvetebrød på sosiale medier hele dagen mandag:

«Fy faen, Bærum kommune arrangerer noe julegreier, og ber musikere ikke bare stille gratis for å underholde, men på toppen av det hele forsyne alt teknisk utstyr selv - gratis! Midt i koronakrisen, hvor norske musikere går for lut og kaldt vann og mange av dem knapt har nok til mat på bordet, vil søkkrike Bærum kommune at de skal jobbe gratis for dem! Skjerp dere!»

Og det gjorde de. Skjerpet seg, altså. De prøvde, i alle fall.

For mandag ettermiddag/kveld, etter en hel dag med sinte tilbakemeldinger, gikk det ut et bud fra kommunen om at de feilaktig hadde brukt ordet artister. «Dette har i dag blitt blåst opp i hele det profesjonelle kulturlivet", heter det forurettet, og videre:

«Hensikten er altså ikke å invitere profesjonelle artister til å delta gratis med eget lydanlegg. Denne gang er det frivilligheten som tilbys en markedsføringskanal og en arena å opptre på».

Tenk så heldige de er!

Alle amatørene, semi-amatørene og de nesten-profesjonelle får tilbud om en gratis markedsføringskanal! «Frivilligheten», som det heter, skal få en arena å opptre på - gratis! (Bare ute på gata, riktig nok, i desember, og bare hvis de tar med utstyr selv).

Ok, det er lov å være uheldig med formuleringene. Intensjonene kan ha vært gode, jeg ser det. Likevel er det grunn til å minne om at Bærum kommune også tidligere i år var litt uheldig med intensjonene:

I mai ble Bærum landskjent fordi de, som eneste kommune i landet, bevilget opptil 70.000 kroner i korona-overtid til topplederne sine - for merarbeid som allerede var bakt inn i lønna.

«Vi sier ikke at disse ikke har jobbet ekstra i de siste ukene, men dette er ledere som har overtid innbakt i ordinær lønn og som vanligvis får to uker ekstra ferie i året», skrev hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic den gangen.

Dette var i en periode der 387.474 arbeidstakerne hadde søkt om dagpenger på grunn av permitteringer, og 198.587 fremdeles var helt arbeidsledige, delvis på grunn av våre felles korona-tiltak. I denne situasjonen fant altså toppledere i Bærum, med verdens tryggeste jobber, ut at de fortjente mer.

«Sjelden har det vært enklere å bruke begrepet «umusikalsk» om et vedtak gjort i en stor, norsk kommune», skrev jeg den gangen. Kanskje er det derfor de nå vil tilby gratis musikk i julegatene?

Det er tydelig at i Bærum er det noen som skal stille mer på dugnad enn andre. Eller som lederen for grisene sier det i klassikeren Animal Farm (Kamerat Napoleon på norsk) av George Orwell:

«Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre».