Korona-situasjonen i Sverige, 29. mai

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjør felles pressekonferanse om covid-19.

15. juni åpner videregående i Sverige. Det sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse fredag.

– Det er bra å kunne gå tilbake til en mer normal hverdag nå, ifølge Aftonbladet.

Det betyr at eventuelle sommerkurs kan gjennomføres på skolen som planlagt. <til nå har det vært hjemmeskole. Årsaken til at skolene åpnes, er den samme som i Norge, at barn og unge sjeldnere vise tegn til smitte, og også virker å smitte andre i mindre grad.

Til høsten skal høgskoler, universiteter og annen voksenopplæring i Sverige være klare for ordinær virksomhet.

En økende andel av de koronasmittede som dør i Sverige, var beboere på sykehjem eller mottok pleie hjemme, viser tall fra helsemyndighetene.

Over 90 prosent av alle koronasmittede som har dødd i Sverige, var 70 år eller eldre. Nesten halvparten av dem bodde på sykehjem eller andre institusjoner, og hver fjerde mottok tjenester av hjemmesykepleien.