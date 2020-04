Korona-tallene som gir grunn til optimisme i Norge

Det er en rekke piler som nå peker i rett retning.

Hvor farlig er egentlig korona-pandemien i Norge?

Det er spørsmålet stort sett alle stiller seg for tiden, og mye tyder på at situasjonen er langt mindre dramatisk enn statistikken kan tyde på.

Mandag melder Folkehelseinstituttet at 7113 personer er bekreftet smittet av covid-19 i Norge, og at 154 personer offisielt er døde som følge av viruset. Det gir en dødsrate på nesten 2,2 prosent, og er langt høyere enn det FHI antok da pandemien var i startgropen i Norge.

Rammer de eldste hardest

FHI meldte nylig at alder nå anses som den klart største risikofaktoren.

Setter man sammen antall bekreftede smittede, antall på intensivavdeling og døde, ser man at det er forholdsvis få eldre som har blitt bekreftet smittet, men de representerer brorparten av døde og innlagte på intensivavdelinger:





Mange flere er smittet enn tallene viser

Folkehelseinstituttet tror tallene er langt mindre dramatisk enn det kan se ut til, det er nemlig mange flere som er smittet. Det betyr at dødeligheten er mye lavere.

I forrige uke publiserte FHI en engelskspråklig rapport der de så mørketallene for epidemien i Norge. Store begrensninger i kapasiteten på testingen gjør at man ganske enkelt ikke har vært i nærheten av å teste alle som tror de selv er smittet.

FHIs analyse viser at de tror at bare 15 prosent av de faktiske smittetilfellene blir oppdaget - men med store variasjoner mellom fylkene. De tror at kun 6 prosent av de smittede er fanget opp i Rogaland, mens de tror 19 prosent er fanget opp i Oslo.

FHIs antakelser om antall smittede fordelt på fylke, sammenlignet med de bekreftede smittetilfellene.

Tallene tyder på Rogaland alene har nesten like mange smittetilfeller som det er påvist i hele Norge.

Mens det offisielle antallet smittede på det tidspunktet var 6677 personer, regnet de med at nesten sju ganger så mange faktisk var smittet - nærmere bestemt 45.447. Hvis vi fortsatt tar utgangspunkt i de siste offisielt bekreftede dødsfallene på 154 personer, gir dette en dødelighet på 0,34 prosent.

Influensa-dødelighet på én prosent

Denne dødeligheten ligger betydelig lavere enn hva Norge opplevde i influensasesongen 2017/18:

7600 personer ble den vinteren lagt inn på sykehus med influensa

1 av 3 av dem som havnet på sykehus var under 60 år

142.092 fikk diagnose influensa



1400 personer døde

Hvis tallene er korrekte, betyr det at én prosent av dem som fikk påvist sykdommen døde.

Det ekstra spesielle var at antallet sykehusinnleggelser var høyt. Da Folkehelseinstituttet skulle oppsummere hvordan den uvanlig lange sesongen, omtalte sa de følgende:

- De mange sykehusinnleggelsene forrige sesong skyldes både at influensautbruddet var langvarig og omfattende, og at de virusene som sirkulerte rammet de eldste hardest. Eldre har også i utgangspunktet stor risiko for å utvikle alvorlig influensa og sykehusinnleggelser, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

Tror epidemien vil dø ut i Norge

Den samme rapporten fra Folkehelseinstituttet som har sett på mørketall, har også sett på hvordan de tror epidemien vil utvikle seg i tiden fremover.

I analysen er det såkalte reproduksjonstallet, altså hvor mange personer hver smittede person smitter videre, helt sentralt.

Hvis tallet holdes under 1, viser tallene fra FHI at antall sykehusinnleggelser allerede i begynnelsen av mai vil være under 50, og at pandemien for alle praktiske årsaker er utradert innen sommerferien.

Utvikling i antall sykehusinnleggelser hvis reproduksjonstallet holder seg under 1.

Hvis smittetallet derimot igjen beveger seg over 1, tror de at epidemien vil forsette til vinteren/våren 2021.

Hvis smittetallet øker over 1,15, viser FHIs prognoser at kapasiteten på intensivavdelingene vil passeres allerede til sommeren.

Antall sykehusinnleggelser hvis smittetallet holder seg over 1.

Det betyr at de resterende korona-tiltakene neppe vil slippes opp med det første.