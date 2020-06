Korona-tiltakene er gjennomsyret av føre var - men så gjorde en amerikansk politimann noe utilgivelig

Det fantes nesten ikke grenser for hvor mye vi skulle gi opp for å bekjempe covid-19, for sikkerhets skyld. Så begikk en amerikansk politimann et heslig uaktsomt drap. Nå skal vi ikke være føre var lenger, men la byer overalt i verden brenne.

Det finnes cirka 800.000 politifolk i USA, nesten en million hvis man tar med beslektede sikkerhetsansatte. En av disse begikk nylig det som ser ut til å være et uaktsomt drap på afroamerikaneren George Floyd, som døde av skadene han ble påført under en arrestasjon for å ha brukt en falsk pengeseddel.

Svarte SoMe-ruter

Dette er angivelig grunnen til at hundrevis av byer overalt i USA den siste uken har erfart voldsomme protester, opptøyer, ildpåsettelser, vold, drap og drapsforsøk, og voldsomme ødeleggelser av næringsliv, kirker, myndighetskontorer, til og med CNNs hovedkontor. Dette er angivelig grunnen til at mange nå kler sine sosiale medier med svarte ruter.

Men er det virkelig derfor dette skjer? Jeg får det ikke helt til å stemme.

La oss begynne med påstandene som nå strøs rundt overalt om amerikansk politi, om amerikanske myndigheter, om USA som land. Nok en gang tar mange til orde for at alle disse er gjennomsyret av systematisk rasisme.

Man dømmer alle disse 800.000 politifolkene ut fra handlingene til én person. Man dømmer et lands myndigheter ut fra handlingene til én person. Man dømmer et helt land nord og ned ut fra handlingene til én person.

Gruppetenkning, fordommer og rasisme

Minner ikke dette om gruppetenkning, fordommer og rasisme? Er alle de 800.000 politifolkene ansvarlige for den enes handlinger? Er et helt land og dets myndigheter ansvarlige for én persons handlinger? Er ikke dette det stikk motsatte av det vi sier når en muslimsk terrorist begår et terrorangrep?

Vi skal innbille oss at amerikansk politi er én enhet, ett system, med et hvitt ansikt, til tross for at det er oppdelt i over 17.000 politienheter, fordelt i hundrevis av kommuner, fordelt i 50 delstater pluss Washington DC, til tross for at det finnes politifolk av alle etnisiteter og kjønn og bakgrunner.

Hvorfor lar vi oss lure av slik mediaskapt innbilning? Hvorfor opptrer vi så fordomsfullt overfor amerikansk politi, overfor amerikanske myndigheter, overfor USA?

Det er beslektet med hvorfor vi lot oss innbille at de mest inngripende tiltakene i fredstid var nødvendige for å motvirke smitte av covid-19:

En følelse av kontroll

For så lenge vi later som én politimanns handlinger kan tilskrives noe systematisk, et system, så vil det finnes en enkel løsning for å få kontroll på problemet. Et system kan tross alt endres til å oppføre seg på en annen måte.

Presidentkandidat Joe Biden har gitt uttrykk for at politimannens handling er utslag av noe systematisk blant amerikansk politi, blant amerikanske myndigheter, og han skal rydde opp i det. (At forgjengeren hans, president Obama, hadde åtte år i Det hvite hus, uten å ordne opp i det angivelige systemet, trenger vi ikke ødelegge historien med).

Protestene, demonstrasjonene og til dels opptøyene gir uttrykk for å fikse dette angivelige systemet, for da, tenker man, vil slike hendelser ta slutt. Om bare systemet ble fikset, så ville amerikanske politimenn slutte å gjøre feil i tjenesten, slutte å drepe folk unødvendig, slutte å drepe afroamerikanere, punktum.

Frihetsberøvelse måtte til

Men for å bekjempe covid-19, måtte vi alle gi opp våre friheter, for å være på den sikre siden. Vi måtte slutte å være ute blant folk, vi måtte slutte å være for mange samlet, vi måtte slutte å utveksle kultur med hverandre, vi måtte ikke samles for å demonstrere eller protestere noe, spesielt ikke tiltakene mot covid-19! Det var jo noen som prøvde det, de fikk jo så ørene flagret, de var så egoistiske, at de brøt reglene og ødela dugnaden bare for å ytre seg samlet i flokk. Fysjameg!

Men nå har en amerikansk politimann gjort noe utrolig dumt, så da gjelder ikke sånne hensyn lenger. Nå er det ikke bare irrelevant hva det vil føre til av smitte, nå er det helt irrelevant hva slags følger det får, for eksempel at det kan utvikle seg vold, opptøyer, ødeleggelse, fare for liv og helse, for manges levebrød.

Hvis vi måtte unngå å samles til protest for å motvirke covid-19, hvorfor må vi ikke unngås å samles til protest for å motvirke at slike protester utvikler seg i en farlig retning, som vi vet at de har en tendens til å gjøre om slike betente temaer?

Smitteeffekt

Vi kan ikke risikere at et eneste liv går tapt, derfor må vi enes om en felles dugnad og unngå å samles, fikk vi høre om covid-19. Hvorfor støtter man så opp om protester som samler massevis av mennesker med en bevist fare for liv og helse, både når det gjelder smitte av nettopp covid-19 men også gjennom opptøyer?

En afroamerikansk politimann ble drept i Oakland etter protester, flere andre er blitt skutt og drept andre steder i USA. Er vi ikke opptatt av å forhindre at et eneste liv går tapt lenger? Burde vi ikke alle sammen være enige om at det er bedre føre var å ikke gå ut i protest, og ikke støtte opp om slikt?

Folk ringte etter politiet når ungdommer spilte fotball utendørs i Oslo fordi det visstnok var livsfarlig på grunn av smittefare. Nå er vi sure fordi Trump og andre i USA vil sette inn politiet for å få en slutt på at demonstranter plyndrer, ødelegger, skader og dreper?

Ja, fordi man ønsker å føle at man har kontroll, på den tingen man har fått beskjed om at man bør ha kontroll på, nemlig politivold og angivelig rasistisk sådan. Kontroll på covid-19 er ikke kult lenger, nå er det dette vi flommer de sosiale mediene våre med, for å vise alle hvor medmenneskelige og gode vi er til å følge flokken.

Høyreekstreme og Russland

I verste fall, hvis vi finner ut at raseringen av lokalsamfunn i USA (spesielt der minoriteter bor) er dumt likevel, så kan vi alltids gjøre som demokratiske talerør i amerikanske medier: vi kan late som det er høyreekstreme grupper som står bak alt sammen. Eller Russland!

Kontroll. Det verste vi vet er å føle at vi ikke har kontroll.

(Som når en sjarlatan, lystløgner og politisk imbesil klarer å bli valgt president. Dette kan da umulig stemme, nå føler jeg at jeg ikke har kontroll. Russland! Det var Russland som gjorde dette, sånn, nå har vi kontroll igjen, vi må bare få Russland til å slutte, så har vi kontroll igjen, dere!)

- Vi har ikke kontroll på alt og alle

Politifolk drepte tusenvis av mennesker mens Obama var president. Politifolk kommer til å drepe tusenvis mens Trump er president. Politifolk i USA kommer til å drepe mange tusen flere uansett hvem som er president.

Folk kom alltid til å dø av covid-19, uansett hva vi gjorde. Folk kommer til å dø av covid-19 i månedene fremover. Folk kommer til å dø av influensa hvert år, som de alltid har gjort. Folk kommer til å dø av kreft, og en rekke andre sykdommer, som de alltid har gjort.

Vi har ikke kontroll på alt og alle. Vi kan konstruere så mange enkle forklaringer på verden vi bare vil for å lure oss selv til å tro at vi har den kontrollen, men i realiteten så står vi og stamper samme sted som vi alltid har stampet fordi vi nekter å innse dette.

Med det sagt, er det faktisk en systematisk forskjell mellom USAs politi og norsk politi, nemlig krav for å bli politi.

USA har ingen nasjonale krav til å bli politi, og kravene er svært lave de aller fleste steder i landet. En kan bli politi i USA uten høyere utdanning, uten mer enn noen uker med kurs.

Pressen fikser kontrollbehovet ditt

Du vet jo det, du har da sett Orange is the New Black og mange andre serier på Netflix, men det registreres jo ikke fordi pressen har en annen forklaring som skal løse ditt kontrollbehov. Øynene og ørene får det inn, men det ødelegger fantasien som har grep om kontrollbehovet ditt, og det siles dermed ut som bare noe som finnes på TV.

Å kreve strengere krav til å bli politi i USA er politisk nyttig for ingen.

Det vil innebære lønnsøkning for de som ender opp med å bli politi, som betyr økte offentlige utgifter, som betyr skatteøkninger. Med behov for 800.000 politifolk så er det også en selvfølge at det kommer til å bli svært krevende å finne nok folk som er villig til å ta tre års utdannelse for å gå inn i et av landets farligste yrker.

Offerstatus

Ikke minst, det gir ingen velgere i form av offerstatus. Når man skylder politivold på systematisk rasisme, kan man løfte fram afroamerikanere som en offergruppe som må stemme på deg, for du skal jo fikse det såkalte systemet. At det ikke egentlig er et system, som du dermed ikke kan fikse, trenger du ikke nevne for noen, for da kan du gjenta samme løfte om og om igjen i mange tiår.

Glemmer de hvor viktig det er å stemme på deg for å fikse det imaginære systemet, så trenger du bare sende en video fra sosiale medier til din favorittjournalist, så ordner de resten. Ja, nå om dagen så sitter jo journalistene bare på sosiale medier dagen lang og gjør jobben for deg uten å foreta seg noe, faktisk!

Kontroll, over velgergrupper, ved å innbille dem at du er redningen for akkurat dem, ved en enkel fiks på et system.

Kontroll, ved at du tror at dersom du og vi stemmer på den riktige politikeren, så vil dette systemet falle.

- Det er din oppgave å dilte etter

Vi vil være føre var, for sikkerhets skyld, når pressen forteller oss at det er viktig. Forrige uke var det viktig, denne uken er det ikke viktig. Ikke spør pressen om å forklare det, det er din oppgave å dilte etter; du har fått det du ba om.

En følelse av kontroll.

Mens vi har holdt på med det, har to afroamerikanske politimenn blitt drept av demonstranter og plyndrere i USA. Disse dødsfallene kunne vi forhindret ved å ikke tillate demonstrasjoner, for å være føre var, akkurat som med viruset, eller?

Nei, det er visst ikke så nøye når det gjelder afroamerikanske politimenn. Vi har ikke fått beskjed fra pressen om at det er viktig å ha kontroll på at slike ikke dør. Ikke spør om en forklaring, sånn er det bare.