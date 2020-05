Korona-tiltakene har gitt rom for flere lovbrudd: Drastisk økning i førerkortbeslag

Færre biler på veiene har ført til at folk tar seg større friheter, sier politiet.

I store deler av Norge har det stått ganske så stille de siste ukene. Landet har mer eller mindre vært stengt ned som følge av den pågående koronasituasjonen i verden, og folk har i stor grad holdt seg hjemme.

Stor økning

Men det er også de som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen. De siste ukene har politiet opplevd en kraftig økning i antall førerkortbeslag for høy hastighet.

- Det er lokale forskjeller, men UPs kontrollstatistikk viser at andelen sjåfører som har fått føreretten inndratt for grov fart har økt med 2,6 prosentpoeng fra 16. mars sammenliknet med samme periode i fjor (uke 12-17), sier UP-sjef, Steven Hasseldal, til Nettavisen.

Han legger også til at til at selv om det er noen lokale forskjeller - så gjelder den svært negative utviklingen for hele landet.

I kontrast til den drastiske økningen i førerkortbeslag, har det vært langt mindre fartsbøter, forteller UP. Det høres kanskje rart ut, men har en ganske enkel forklaring:

- Økningen skyldes nok at det er mindre trafikk på veiene på grunn av korona-tiltakene som har begrenset mobiliteten, men gitt de som ønsker å kjøre for fort og til tider ekstremt fort, opplevelsen av mer plass. Høy fart er medvirkende årsak til de fleste alvorlige trafikkulykkene, og derfor oppfordrer vi bilistene til å overholde fartsgrensene, sier Hasseldal.

ØKNING: Færre biler på veiene har faktisk ført til en drastisk økning i førerkortbeslag, kan UP fortelle. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Haugesund Avis skrev nylig at antall førerkortbeslag på Haugalandet i årets første fire måneder hadde steget med 91 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

- Det er bedre plass på veien, og da er det enkelte som ønsker å tøye strikken. Veldig mange av dem som blir tatt for de groveste overtredelsene er unge personer, sier Distriktsleder Terje Oksnes til avisen.

Bare få uker inn i koronatiltakene merket Utrykingspolitiet i Haugalandet en drastisk økning i grove fartsovertredelser. Bare på få dager ble en rekke førerkort beslaglagt.

- Folk kjeder seg

Politioverbetjent, John Kristian Espeland, forteller til avisen at noe så banalt som kjedsomhet ligger bak overtredelsene.

- Enkelte benytter anledningen når det er lite trafikk til å gå ut å gjøre som de vil. Alle beslagene var på grunn av fartsovertredelser, og alle fem var unge menn. De hadde omtrent samme forklaring til patruljen: At de bare var ute og kjørte fordi de kjedet seg, sa Espeland.

Tirsdag skriver Romerikes Blad at politiet den siste tiden har brukt store ressurser på å hindre arranger råkjøring på E6 - Romerikes hovedfartsåre. I slutten av mars skal også i overkant av 50 biler deltatt i et ulovlig gateløp på Jessheim.

- Vi hadde fått informasjon om at det var planlagt og at flere skulle sperre påkjøringene inn til E6, så bilene som eventuelt deltok skulle få fri bane til å utfolde seg. På et tidspunkt hadde vi enheter ved hvert knutepunkt fra Oslo og opp til Jessheim. Vi hadde også to motorsykler fra Oslo-politiet som bisto med å kjøre opp og ned E6 på Romerike for å passe på, sier Warming til avisen.

Videre skriver avisen at til tross for at politiet ikke oppdaget ikke noen form for organisert kappkjøring natt til søndag, ble det likevel en travel natt. En person i rånermiljøet ble pågrepet etter basketak med politiet, og flere forenklede forelegg for høy fart ble gitt ut. Flere fikk også førerkortet fratatt.