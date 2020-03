Koronadødsfall på Bærum sykehus

En eldre pasient med koronasmitte døde på Bærum sykehus onsdag, melder Budstikka.

– 18. mars døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Bærum sykehus. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra Vestre Viken helseforetak, ifølge avisa.

Følg utviklingen av koronaepidemien i Nettavisens livestudio.

Dødsfallet er det sjette koronadødsfallet i Norge og det tredje koronarelaterte i Norge onsdag.

Fakta Fakta om covid-19-viruset ↓ * En ny type korona virus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * I Kina var det mandag registrert over 72.436 smittede, hvorav 1.886 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Taiwan, Filippinene, Japan og Frankrike har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. I tillegg er ca. 450 personer smittet om bord på cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Japan. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * For over 80 prosent av pasientene har virussykdommen bare gitt milde symptomer, viser en analyse av kinesiske data. 2,3 prosent har dødd, ifølge analysen, som bekrefter at risikoen er høyest for syke og eldre. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

Tidligere onsdag ble det bekreftet dødsfall i Lillestrøm og Ringsaker kommune.

Totalt har 1423 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Det siste døgnet er det 116 nye smittetilfeller.

I alt er 28522 personer testet og av disse er omlag 5 prosent av testene positive, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Les også: Dobling i antall smittetilfeller i verden på halvannen uke

(©NTB)