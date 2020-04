Koronaen skaper massive matkøer i New York: - En krigssone - de sloss om maten

- Hundrevis av mennesker sto i matkø bortover. De sloss om maten og ropte til hverandre når noen tok for mye.

NEW YORK (Nettavisen): Tilsynelatende endeløse matkøer er et av mange triste syn man nå møter i New York, som er den hardest koronarammede byen i USA.

Så langt er rundt 17.000 personer døde av koronaviruset i New York og nærmere 300.000 er smittet. I hele USA er nå over en million mennesker smittet og 56.000 personer er døde.

Nettavisen var i helgen ved menigheten Iglesia Alianza Cristiana Misionera Ebenezer i Queens, en av mange Food Banks eller matsentraler i USA, som nå leverer ut mat til de som ikke har råd til å gå i butikken.

Her sto det hundrevis av mennesker i kø i helgen, samtlige med masker, og ventet på å slippe inn i lokalene for å få mat til de neste dagene.

- 1,2 millioner jobber er borte

En undersøkelse publisert av New York Times nylig, viser at 58 prosent av innbyggerne i New York City nå er bekymret for at de ikke greier å overholde sine økonomiske forpliktelser. 49 prosent av innbyggerne i New York City er også bekymret over at de ikke skal få råd til mat fremover.

Her går to menn med mat de har fått inne på Iglesia Alianza Cristiana Misionera Ebenezer i Queens, mens hundrevis av andre fortsatt står i kø for å komme inn.

I tillegg til de helsemessige ødeleggelsene, har viruset og lockdown i byen og staten nemlig skapt en enorm arbeidsledighet i New York. Ifølge tall fra midten av april, har 791.000 personer i New York søkt om arbeidsledighetstrygd siden koronaviruset kom, og en studie viser at staten har mistet 1,2 millioner jobber, skriver NY Post.

Man frykter også at en tredjedel av innbyggerne i New York City snart kan være arbeidsledige, ifølge New York Post.

- Hvor skal mitt neste måltid komme fra?

Arbeidsledigheten og fattigdommen har skapt et enormt press på de mange suppekjøkken og matsentraler som er i New York.

New York Citys ordfører Bill de Blasio annonserte tidligere denne måneden at de skal bruke 1,8 milliarder kroner på å dele ut mat til New Yorkere.

- Folk spør bokstavelig talt, hvor skal mitt neste måltid komme fra? sier De Blasio.

- De sloss om maten

En av dem som driver med utlevering av mat i New York er Diana Lee, grunnleggeren av Do-Good Auto Coalition. Hun holdt på å få sjokk da hun tidligere denne måneden skulle levere ut litt over et tonn med mat til de som trengte i regi av Bed Stuy Campaign To End Hunger.

Arbeidsledigheten og fattigdommen har skapt et enormt press på de mange suppekjøkken og matsentraler som er i New York. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Jeg følte jeg hadde landet i en krigssone. Det var hundrevis av mennesker som sto i kø bortover kvartalet. De sloss om maten, ropte til hverandre, da de mente at noen tok for mye. Det var virkelige ille. Jeg har aldri sett noe lignende. Før vi hadde fått pakket ut all maten, var 75 prosent allerede borte, sier Lee til New York Post.

Sto i matkø i 20 kvartaler

En video fra en matkø ved Catholic Charities i Corona, Queens, et av områdene i NYC som er hardest rammet av viruset, har også sjokkert mange New Yorkere de siste ukene. Videoen fra den spansktalende TV-kanalen Univision i New York viser en matkø som strekker seg hele 20 kvartaler bortover.

Koronavirusets herjinger fører nå også til at også studenter, skuespillere og musikere ender opp i matkøene i byen, skriver New York Post.

Koronavirusets herjinger fører nå også til at også studenter, skuespillere og musikere ender opp i matkøene i byen, skriver New York Post. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen.

Nonprofit organisasjonen City Harvest leverer ut mat til rundt 250 steder i New York City, som igjen gir det ut til de trengende. De forteller at de fra 9. mars til 12. april delte ut nærmere tre tonn mat i byen, 2,2 tonn mer enn normalt.

- Før COVID så vi de samme ansiktene hver uke. Nå ser vi mange familier med små barn, sier Racine Lee Droz, direktør for innkjøp av mat i City Harvest til New York Post.

- Opp mot 5000 mennesker som står i kø

Food Bank for New York City, som er den største organisasjonene i byen som jobber med å dele ut mat til de fattige, sier at man før koronaviruset kom til byen, distribuerte ut mat til 2,5 millioner personer i byen. Det tallet kan nå doble seg, eller triple seg, frykter direktøren for Food Bank, Leslie Gordon.

791.000 personer i New York søkt om arbeidsledighetstrygd siden koronaviruset kom, og en studie viser at staten har mistet 1,2 millioner jobber. Foto: Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen.

- Ved River Fund i Richmond Hills, Queens, hadde vi en avdeling som serverte 1000 til 1500 mennesker før COVID. Nå ser vi opp mot 5000 mennesker som står i kø og det kan fortsette å vokse. Dette er ikke unikt. Det er en trend for det vi nå ser over hele New York, sier Leslie Gordon.

Hamstringen ødelegger

I New York ser man også de triste konsekvensene av at folk har hamstret mat under koronakrisen. Mange butikker som normalt sett gir bort matvarer som ikke har blitt solgt, eller som nærmer seg utgått dato, har nå mindre matvarer å gi bort fordi folk har hamstret.

Da koronaen kom til New York og skolene ble stengt i midten av mars i år, hamstret folk inn med toalettpapir, tørkeruller, kjøtt og pasta, blant annet. Dette bildet er tatt på et supermarked i Queens i slutten av mars. Fordi folk har hamstret i NY er det nå mindre mat å gi bort til de fattige. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Da amerikanere begynte å fylle opp hjemme med toalettpapir, pasta, tørkede bønner og alt mulig annet de kunne få tak i, mistet supermarkedene vareoverskuddet, og de hadde heller ikke tid til å gå over hyllene og se hva de kunne gi bort, sier Janet Poppendieck, en ekspert på fattigdom og mathjelp til New York Times.

Behovet for utdeling av mat har eksplodert i New York som en følge av koronakrisen. Her viser guvernør Andrew Cuomo frem tall på mandagens pressekonferanse. Foto: Facebook

114.000 elever i NYC er hjemløse

En annet utfordring for mange, er de stengte skolene. På mange skoler i USA får mange fattige barn gratis eller subsidiert mat på skolen. Når skolene er stengt, blir det opp til de allerede fattige foreldrene å skaffe enda et nytt måltid på bordet.

Her går noen fra matkøen i Queens med poser fulle av mat som de har fått inne i matsentralen på menigheten i Queens. På andre siden av gaten ligger Mc Donalds som fortsatt holder åpent for Drive Thru i New York. Foto: Morten Ø, Karlsen, Nettavisen

Tall fra National Review viser at skolene i New York City serverer mat til hele 1,126,501 elever, noe som gjør det til det desidert største skolesystemet i landet. Av disse er det hele 750.000 skoleelever som lever under fattigdomsgrensen, mens 114.000 elever er hjemløse. Andelen hjemløse elever i New York City har nå vært over 100.000 fire år på rad.

Allerede før krisen traff USA, var det trangt om pengene for mange amerikanere. I en undersøkelse gjengitt i New York Times heter det at fire av ti amerikanere ikke hadde oppsparte midler eller ressurser til å ta en uforutsett regning på 400 dollar, eller rundt 4200 kroner.

800 biler i kø for mat

Men det er på langt nær bare i New York folk sliter. Sulten er over alt i USA. For en måned siden dukket en video opp på Twitter av en bilkø med hundrevis av biler som sto og ventet på å få utdelt gratis mat i Pittsburgh.

Totalt fikk 800 biler som sto i køen ved Monongahela River utdelt mat fra Greater Pittsburgh Community Food Bank.

Og i San Antino i Texas dukket 10.000 husholdninger nylig opp da det ble levert ut mat.

Og i Omaha opplevde man at 900 mennesker dukket opp for å få gratis mat ved en matsentral, mens det normalt bare kommer 100 personer, skriver New York Times.

Christina Wong, direktør ved Northwest Harvest, en uavhengig matsentral i Seattle, sier til New York Times at man i Washington State har gått fra å ha 800.000 personer som sliter med å skaffe mat på bordet, til hele 1,6 millioner.

Må kaste tonnevis med mat

Behovet for folk som trenger mat, fører også til at behovet for frivillige som kan bidra i arbeidet, har økt betraktelig.

En utfordring i staten New York nå, er at bønder i nord må kaste mat som de ikke får solgt, mens folk sør i staten, som i New York City, trenger mat. - Det er en utrolig sløsing, vi må løse dette problemet, vi må få disse to partene til å samarbeide, uttalte guvernør Andre Cuomo på en pressekonferanse på mandag. Foto: Facebook

Ifølge New York City Mission Society, opplever matsentralene nå en økning på 60 prosent når det gjelder behovet for mer personell. Detter har derimot vist seg umulig å oppnå med tanke på frykten for koronaviruset. Dette fører igjen til at bønder med tonnevis av urørt mat nå må kaste tusenvis av liter med melk og tonnevis av mat fordi ingen kan komme og hente det, ifølge en rapport fra New York Times.

Her står flere personer i en matkø i Harlem i New York City forrige helg. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

Organisasjonen opplyser også at de nå trenger 1,4 milliarder dollar, nesten 16 milliarder kroner for å fø de rundt 17,1 millioner amerikanerne som for tiden opplever matmangel.

Jezz Bezos, grunnleggeren av Amazon, har sagt at han skal donere 100 millioner dollar, litt over en milliard kroner til organisasjonen New York City Mission Society, men det er langt ifra nok.

- Jeg har aldri sett noe lignende, sier Stacy Dean, som har studert matsikkerhet i USA i mer en 25 år, til New York Times. Hun er visepresident og ansvarlig for matassistanse i organisasjonen Center on Budget and Policy Priorities i Washington, D.C.

- Folk elsker frasen «Den perfekte stormen», men ingenting er laget for å kunne tåle dette.