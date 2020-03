Koronaepidemien i Iran: - Lyver så mye at ingen har tillit til dem

Kunngjorde koronasmitte og de første dødsfallene på én og samme dag.

Iran er offisielt det fjerde verst rammede landet i verden i form av antall dødsfall fra covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2. Det er per i dag bare Italia, Kina og Spania som har flere registrerte koronadødsfall enn Iran.

Men kritiske røster, deriblant aktivister, forskere, medier og bloggere, mener det skjuler seg flere koronadødsfall i Iran enn de offisielle tallene tilsier.

Kunngjorde dødsfall og smitte samme dag

Iran kunngjorde sine to første koronadødsfall 19. februar, samme dag som helsemyndighetene første gang påviste koronasmitte i landet.

- To iranere, som testet positivt for koronavirus tidligere i dag, døde av luftveissykdom, opplyste leder for universitetssykehuset i den hellige, iranske byen Qom, ifølge Reuters.

Dette skjedde bare to dager før landet skulle avholde parlamentsvalg.

- Det er oppsiktsvekkende at iranske myndigheter holdt de første koronatilfellene skjult for å få folk til å gå å stemme. Helsemyndighetene benektet først at det var påviste tilfeller i landet, sier norskiransk hjerneforsker, lege og aktivist, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Iran-ekspert Asif Shuja ved Institutt for Midtøsten på Universitetet i Singapore, mener det åpenbart er gjort forsøk på å tildekke koronaomfanget i Iran.

- Selv da det brøt ut i full styrke, brukte de mye tvang for å begrense informasjonen fordi de fortsatt hadde to dager igjen til valget, sa Asif Shuja til CNBCs Capital Connection tidligere denne måneden.

- Derfor kan man trygt anta at man ikke kan stole helt på informasjonen som kommer ut av Iran når det gjelder smitte, sa han.

- Filmet mange svarte likposer

Amiry-Moghaddam, som også er leder for Iran Human Rights, sier at det er den hellige byen Qom som er verst rammet av koronaepidemien i Iran. Byen har 1,2 millioner innbyggere. Storavisen The Washington Post publiserte 12. mars satellittbilder som tilsynelatende viste massegraver tiltenkt korona-ofre. Bildene viser tilsynelatende hundre meter lange massegraver på gravlunden Behesht-e Masoumeh i byen Qom.

Avisen skriver at massegravene ble gravd for å håndtere pågangen av stadig flere døde koronapasienter. The Washington Post viser også til flere videoer som er publisert på sosiale medier. De trekker blant annet fram en video som er postet av den anonyme bloggeren Vahid Online.

Videoen er angivelig filmet inne på gravlundens lokaler den 2. mars, og viser mange svarte likposer. I videoen hevdes det at det er døde koronapasienter som klargjøres til å begraves. «Dessverre er tallet på døde høyt og økende,» sier personen som filmer, ifølge avisen.

Skeptisk til de offisielle dødstallene

Amiry-Moghaddam er blant dem som stiller seg skeptisk til de offisielle dødstallene fra Iran. Organisasjonen han leder har et bredt nettverk i Iran, som i snart to tiår har avdekket omfattende menneskerettsbrudd i landet.

- Vi har ikke fulgt dette systematisk. Men det er noe som skurrer med tallene. Vi har hatt noe direkte kontakt med en del sykehus. Nå har tallene blitt så store, og det er vanskelig å holde kontroll. Men i begynnelsen hadde vi direkte bevis for at helsedepartementet i Iran drev med underrapportering, sier han.

- De rapporterte om ni innleggelser av koronapasienter i en hel provins, mens én lege på ett sykehus i samme provins hadde selv vært vitne til ti innleggelser. Det samme gjelder for dødstallene – at tallene var langt høyere enn det som var rapportert. Det er det folk flest sier, at det er underrapportering, sier Amiry-Moghaddam.

- Nøyaktige tall har vi ikke. Men tidlig i fasen opplyste vinter om langt høyere tall enn det som ble annonsert fra myndighetenes hold. Vi regner med at det er underrapportering, sier han.

- Publiserer falske nyheter

Den iranske regimestyrte og engelskspråklige nyhetskanalen Press TV, avfeide oppslaget til The Washington Post som ren propaganda og hevdet at det var vanlig praksis å grave store graver på denne gravlunden.

«The Washington Post tyr til å publisere falske nyheter om Irans respons på koronavirusutbruddet, og hevder Iran har gravd massegraver til sykdommens ofre og at de skjuler det sanne tallet på døde,» skriver Press TV noen dager etter oppslaget.

Det er kommet mange ubekreftede påstander om at Iran opererer med langt færre offisielle koronadødsfall enn det som er realiteten. En stor og mektige iransk eksilgruppe, som har som mål å felle presteregimet, har sendt ut pressemeldinger hvor de fastslår særdeles høye koronadødstall. Hvis disse tallene var reelle, ville Iran med svært god margin vært det landet i verden med aller flest dødsfall som følge av koronaepidemien.

Generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, har imidlertid uttalt til amerikanske CNBC tidligere denne måneden at WHO har sine «egne mekanismer» for å sjekke fakta og at de ikke oppdaget noen problemer med innrapporteringen til Iran.

Irans øverste leder Ali Khamenei fremmet absurde påstander i sin tale til nasjonen søndag. Foto: (AP)

- Lyver så mye at ingen har tillit til dem

De innrapporterte tallene for koronaepidemien i Iran var 19.644 påviste smittetilfeller og 1433 dødsfall, viser WHOs situasjonsrapport fra fredag 20. mars. De ferskeste tallene fra Worldometer, som fører global statistikk over pandemien i sanntid, viser at landet nå er oppi 21.638 bekreftede smittetilfeller og 1685 dødsfall søndag kveld.

Norskiransk hjerneforsker, lege og aktivist Mahmood Amiry-Moghaddam har et bredt nettverk i Iran. Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Amiry-Moghaddam sier at mange iranere er opptatt av at utviklingen i epidemien i Iran skiller seg tilsynelatende ut fra utviklingen i andre land.

- Hvis du ser på trenden for Italia og Frankrike, har de en bestemt kurve, mens kurven til Iran er helt annerledes enn andre steder. Den begynner å flate seg litt ut tidligere enn den gjør for andre land. En del folk mener dette skyldes underrapportering eller måten de tester på, sier Amiry-Moghaddam.

- Det som er veldig leit, er at det blir vanskelig å bekjempe en epidemi i et land hvor folk ikke har tillit til myndighetene. Myndighetene lyver så mye om det meste at det er ingen som har tillit til dem, sier Amiry-Moghaddam.

Konspirasjonsteorier og løgn

Amiry-Moghaddam viser blant annet til en tale som ble holdt av landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei på søndag. Da nektet Khamenei å ta imot tilbud om medisinsk hjelp fra USA. Khamenei antydet i TV-talen at koronaviruset kan ha blitt utviklet av amerikanerne, og sa videre at USAs tilbud om medisin kanskje kunne bidra til å spre viruset ytterligere.

Det er heller ikke lenge siden Iran benektet for å ha skutt ned et passasjerfly i iransk luftrom, men ble nødt til å tilstå etter at bevisbyrden mot dem ble for stor. Alle de 176 menneskene om bord, hvorav et åttitalls var iranere, omkom i ulykken som inntraff i januar måned.

Regimet er kjent for sine omfattende menneskerettsbrudd, politisk og religiøs forfølgelse, manglende rettssikkerhet - samt bestialske avstraffelsesmetoder som amputering, pisking og henrettelse ved henging og steining.

