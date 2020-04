Koronafast i Spania: - Det er som å sitte i fengsel

Øyvind Robert Rafto (62) er en av mange nordmenn som nå vil hjem. SAS forteller om stor interesse for flygninger fra Spania.

- Vi har ikke brukt noe ressurser på å markedsføre billettene. De selger seg selv, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

På nettsidene til SAS har det blitt lagt ut billetter til Norge fra Las Palmas, Malaga og Alicante i Spania, samt fra Aten. Billettene koster mellom fem og åtte tusen kroner, men de er nærmest utsolgt. 2. og 3. mai. skal mange nordmenn endelig hjem fra en ganske annen korona-tilværelse enn den vi har opplevd i Norge.

En av dem er Øyvind Robert Rafto (62). I sju uker har han vært innesperret i sin leilighet i Marbella i Spania. Da koronapandemien startet, var han i Oslo. Han tenkte at det var bedre å vente ut pandemien under solen i Spania, fremfor å være hjemme i Norge. Der tok han feil.

- Det var en grov feilvurdering, og jeg tror det er mange som meg både i Spania, Italia og Frankrike. Jeg trodde det skulle bli en fin og solfylt forlenget sommerferie, men det har blitt et fengsel, sier han.

Mer om hans liv i fangenskap lenger nede i saken, men først:

Tusenvis har reist hjem

Det er ukjent hvor mange nordmenn i utlandet som nå vil hjem til Norge. De som ønsker å reise hjem, kan registrere seg på reiseregistrering.no. Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet sier at UD ikke ønsker å oppgi hvor mange borgere som har registrert seg.

Alle resrauranter i Marbella, og andre steder i Spania, er stengt. Om gjestene kommer tilbake når de får åpne igjen, gjenstår å se. Foto: Privat

- Det lett kan gi feil inntrykk av hvor mange norske borgere som befinner seg i utlandet, og av hvor mange som ønsker bistand til å komme hjem til Norge.

Ekker sier at registreringene på reiseregistrering.no er med å bestemme hvilke flygninger som skal tillates, og bestilles fra flyselskapene.

Er du koronafast i utlandet og ønsker å komme hjem til Norge? Vi ønsker kontakt med deg. Send melding her.

- Så langt har samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet og flyselskapene ført til at over 2500 norske borgere har kunnet komme hjem fra Spania, Italia, Tyrkia, Pakistan, Brasil, Marokko, Kypros, Nigeria, Ghana og Storbritannia. I tillegg har flere hundre norske borgere fått plass på flyvninger i samarbeid med nordiske land og med EU.

UD henviser til denne og denne siden for mer informasjon om hjelp til nordmenn som vil hjem fra utlandet.

Rafto forteller at folk gråt da de så barn ute og leke. Denne helgen lettet myndighetene på restriksjonene for barnefamilier, slik at barn kunne være utendørs. Bildet er tatt fra Las Palmas på Gran Canaria. Det er en av byene som SAS flyr nordmenn hjem fra i begynnelsen av mai. Foto: Borja Suarez (Reuters)

Les også: Andreas (27) tjener penger på å gå turer. Dette er stedene han mener du bør reise til i år (+)

SAS opprettholder i dag bare noen få ruter i Skandinavia og Norge. Alle de internasjonale flygningene må godkjennes av norske myndigheter. Eckhoff sier at flygningene fra Spania og Aten 2. og 3. mai nærmest er fylt opp.

En av dem, er altså Øyvind Rafto:

- Blir sett på som kriminell

Rafto har levd isolert i sin leilighet i Marbella i sju uker, med bare noen få lufteturer utenfor døren.

Hver kveld viser tv-skjermen bilder av tomme europeiske byer. Karantenen blir håndhevet strengt i Spania. Rafto forteller om turer til butikken én gang i uken der folk skuler og ser på ham som kriminell. Om kveldene sniker han seg ut og går en fast runde på åtte minutter i nabolaget. Han går den ti ganger hver kveld. Den går forbi søppelkassen, slik at han har en unnskyldning om noen spør.

Politiet patruljerer gatene og sørger for at folk som ikke skal være der holder seg inne. Her markerer de tre minutters stillhet til minne for ofrene for koronaviruset. Foto: Jon Nazca (Reuters)

- To ganger har jeg blitt stoppet av politiet og spurt hva jeg gjør. Da har jeg sagt at jeg er ute med søppelet, sier han.

- Du blir sett på som kriminell, selv om du ikke har gjort noe galt. Politiet håndhever karantenen strengt. Her om dagen stoppet politiet en som gikk rundt med barnevogn. Det er den samme følelsen som jeg fikk i gamle Øst-Tyskland. De skyter spurv med kanoner, sier Rafto.

Dyster stemning

Hver morgen klokken 08 går folk ut på verandaen og klapper for helsearbeiderne. I det siste har de også gått ut klokken 07 og slått på kasseroller i protest mot det knallharde regimet.

Siden spanjolene ikke får gå ut har de tydd til balkongene for å få sagt sin mening. De applauderer for helsearbeiderne hver morgen, men har også begynt å protestere. På banneret står det: Nå. SOS Massive tester nå. Foto: Susana Vera (Reuters)

Les også: Reiselivet etterlyser klarere retningslinjer for norgesferien

I tillegg til uker i isolasjon, forteller Rafto om en annen desperasjon som legger seg over befolkningen. I mai vil restauranter og andre tilbud begynne å åpne igjen, men folk er redde for at kundene forblir borte. I Marbella er de avhengig av turister, og de er borte.

- Det er en blanding av brakkesyke og bekymring for fremtiden. Som å sitte i fengsel og lure på hva du skal gjøre når du slipper ut. Det er ikke akkurat god stemning her nede, sier han.

Les også: Nettavisens oversikt avslører: Disse fem elbilene knuser konkurrentene (+)



2. mai skal ha endelig hjem til Norge. Selv om han må 14 dager i karantene, blir det noe helt annet enn fengselstilværelsen i Spania.

- Jeg gleder meg til å kunne gå ut og bare se mennesker. Denne psykiske slitasjen ved å være alene i flere uke, er det nok flere som føler på. Jeg føler meg som en løve i bur, Jeg er vant til å være ute, se mennesker og trene, sier Rafto.