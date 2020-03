Koronafrykt gir økt våpensalg i USA

Innkjøp av skytevåpen er blant tiltakene amerikanere gjør mens koronavirusutbruddet sprer seg i landet.

Flere delstater opplever en oppsving i salg av skytevåpen, spesielt statene hvor virusutbruddet har rammet hardest så langt – som California, New York og Washington, det melder Los Angeles Times.

– Når jeg sier at salget har vært blomstrende, er det en underdrivelse. Du må ha beskyttelse mot alt mulig. Det virker som om verden har blitt gal, sier våpenbutikkeier David Stone til LA Times.

Avisen har også pratet med folk i køen:

– Politikere og våpenmotstandere har fortalt oss lenge at vi ikke trenger våpen, men akkurat nå er mange mennesker virkelig redde, og de kan ta den avgjørelsen selv, sier John Gore (39) mens han venter på å komme inn i butikken.

Noen våpenkontrollgrupper har uttrykt bekymring for at barn blir sendt hjem fra skolen de neste ukene. De frykter dette kan føre til at flere barn og tenåringer blir drept i hjem med usikrede våpen:

– Den utilsiktede konsekvensen av disse panikkinduserte kjøpene som svar på COVID-19-pandemien, kan føre til en tragisk økning av dødsfall, sier Kris Brown, lederen av en anti-våpenbevegelse til avisen.

Også Fox Business skriver om at amerikanske kunder hamstrer skytevåpen og ammunisjon på samme måte som mange her til lands handler hermetikk og dopapir i møte med coronautbruddet.

– Det er bedre å være forberedt enn uforberedt. Jeg har allerede kjøpt opp lagre med mat. Ammunisjon var bare neste skritt, sier 22 år gamle Emily Ken i New Castle i Delaware til USA Today.