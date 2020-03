Koronakrisen: 300 forgiftet og døde i Iran

Minst 300 personer er døde og over 1000 er syke etter å ha drukket det de trodde var en kur for koronaviruset.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Iranske medier trodde de som drakk metanol at det ville ta livet av viruset, melder New York Times.

En Iransk doktor som samarbeider med landets helsemyndigheter, sier til Associated Press på fredag at problemet trolig er større enn som så.

Han hevder at rundt 480 personer er døde av forgiftning etter å ha drukket metanol, mens 2850 personer er blitt syke av det.

- Kurert av whisky og honning

Forgiftningene kommer etter at ryktene om en falsk kur har spredd seg på sosiale medier. På Iranske kontoer som skriver på farsisk, spres det blant annet en feilaktig historie om en britisk skolelærer og andre som kurerte seg for koronaviruset ved bruk av whisky og honning.

Mikset med meldinger om bruk av alkoholbaserte håndsanisatorer, tror noen feilaktig at de ved å drikke noe med svært høy alkoholkonsentrasjon vil kunne drepe viruset i kroppene, melder AP.

Ifølge AP er folk svært skeptiske til myndighetene etter at de tonet ned krisen i dagene før koronakrisen kom til landet.

- Andre land har bare ett problem, som er den nye koronavirus-pandemien. Men vi kjemper på to fronter her, sier legen Hossein Hassanian, rådgiver for Irans Helsedepartement, og personen som ga de høyere tallene, til AP.

- Vi må både kurere menneskene med alkoholforgiftning og også bekjempe koronaviruset, sier han til nyhetsbyrået.

Tallet på døde øker i Iran

Over 32.000 har til nå fått påvist koronasmitte i Iran, og tallet på døde ble fredag oppjustert til 2.378. Dette er det høyeste tallet blant alle landene i Midtøsten.

Det siste døgnet har 144 koronasmittede iranere avgått ved døden, mens antallet nye smittetilfeller har økt med i underkant av 2.400, opplyser en talsmann for helsedepartementet.

Iran har til nå 32.332 registrerte smittetilfeller, men 11.133 av disse pasientene er nå virusfrie og friskmeldt.

Tilstanden for nærmere 2.900 blir betegnet som alvorlig eller kritisk.