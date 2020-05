Koronakrisen: Dette ordet brukes mye om dagen, men svært mange bruker det feil

- Ikke det minste rart at en misforstår dette, sier Språkrådet.

Smittetall, smitteverntiltak, letalitet og sosial distansering er ord og uttrykk som har sneket seg inn i dagligtalen i disse krisetider.

Et annet ord som er relevant og som brukes flittig i disse korona-tider, er ordet forholdsregel. Vi tar forholdsregler hver dag, enheten vi skal i butikken eller levere barn i barnehagen. Folkehelsemyndighetene og regjeringen ber oss støtt og stadig om å ta forholdsregler som grundig håndvask og å holde avstand.

Men svært mange av oss skriver og sier «forhåndsregler» når vi egentlig mener «forholdsregler». Det gjelder også politikere og journalister.

Les også: Nye språkkrav i integreringsloven

Kritiske røster på sosiale medier fyrer seg opp over denne misforståelsen, og synes nærmest det er skammelig at folk ikke har lært seg at det heter «forholdsregler», og ikke «forhåndsregler».

Hvis man gjør et googlesøk på forhåndsregler, dukker det opp 233.000 treff, mens forholdsregler gir litt over to millioner treff.

- Ikke det minste rart

Nettavisen har tatt en prat med Språkrådet om hva som er opphavet til denne misforståelsen. Språkrådet synes ikke det er så veldig rart at folk bruker ordet feil.

- Hva er en forholdsregel?

- En forholdsregel er et føre var-tiltak. Det er vel der opphavet til misforståelsen og omdanningen kan ligge. Et føre var-tiltak må jo tas på forhånd. Sånn sett er det ikke det minste rart at en misforstår det, sier seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, til Nettavisen.

Les også: Reagerer på ministers oppførsel:- Han er tatt med buksene nede

Ims sier misforståelsen er omtrent hundre år gammel.

- Dette er en misforståelse som har vart en stund. Man finner det i eldre tekster og skriftlige kilder. Men det ser ut til at denne misforståelsen har blitt ganske mye mer vanlig på 2000-tallet, sier han.

- Hvorfor det?

- Det er aldri lett å si hvorfor noe plutselig skifter. Men vi vet av erfaring med andre ting som endrer betydning, at det gjerne er noe bare et mindretall bruker en stund. Og så smitter det til andre og brer seg videre. En annen ting kan være at man tidligere hadde veldig nøyaktige korrekturlesere i aviser som tok ut forhåndsregel fra tekster.

- Kan det være noen kobling mellom det engelske ordet «precaution» og misforståelsen forhåndsregel?

- Man skal aldri se bort fra engelsk påvirkning, men vi vet at denne misforståelsen er noe som har pågått over lang tid. Misforståelsen har i hvert fall ikke opphav i engelsk. Det må eventuelt være en medvirkende faktor, sier Ims.

- Er forhåndsregel et ord?

- Alt som er uttrykt som en fast del av noens vokabular er et ord. Spørsmålet er heller om en skal godta det som et synonym til forholdsregel i det normerte skriftspråket. Forhåndsregel er ikke i Bokmålsordboka, som viser hva som er det normerte skriftspråket. Men det er alltid en vurdering på når en skal si at dette har fått vokst fram som et ord med samme betydning.

Les også: Koronainformasjon fra FHI tilgjengelig på flere språk

Naturlig språkutvikling

Ims sier at feil bruk av ord kan føre til at Språkrådet gjør endringer.

- Vi ser det stadig vekk når det gjelder endring på bøyingsmønster. En endring vi gjorde i det normerte skriftspråket for noen år siden, var ordet design. Design var hannkjønn - en design. Men nå er det valgfritt. En kan også bruke det i intetkjønn. Og grunnen til det er at vi så at det var vel så mange som brukte ordet i intetkjønn. Det var feil etter rettskrivningsreglene, men rett etter folks interngrammatikk, sier Ims.

- Det er naturlig språkutvikling at det endrer seg. I skriftspråket er det et viktig poeng å være presis. Også ha en stabil bruk av skriftspråket. I dette tilfellet fører det ikke til en helt ny betydning. Det er bare forhåndsregel som kommer inn og har samme betydning som forholdsregel.

- Kan det bli endringer etter hvert, at det blir valgfritt om du vil bruke forhåndsregel eller forholdsregel?

- Du skal ikke se bort fra at det vil skje en gang i framtiden. Men vi er generelt tilbakeholdne med å ta inn den typen endringer. Der har tradisjonen ganske tydelig forrang. Det vil si at i det vi regner som normert skriftspråk, må den nye bruken være betydelig, uten at det er satt noen klare grenser for hva betydelig er, sier han.

- Økt bruk av forhåndsregel

- Hvor mange er det som bruker forhåndsregel feil?

- Vi har gjort noen sånne søk som kanskje ikke er helt oppdaterte. I trykte medier er ikke prosentandelen høy. Den er under ti prosent. Men om en søker mer åpent på norske kilder på internett, blir det en høyere andel. Kanskje opp mot 20 prosent. Det er ikke så enkelt å kvalitetssikre dette. Vi har bare konstatert at det er en voksende bruk av forhåndsregel.

- Er du blant dem som blir irritert når folk bruker ordet forhåndsregel?

- For min del blir jeg veldig sjelden irritert.

- Har du forståelse for at folk blir irritert over feil bruk av forhåndsregel?

- Mange av de tingene man irriterer seg over, er ofte ikke så viktige. Men samtidig er det viktig å være bevisst på språkbruk og ordvalg, og at man har presis kommunikasjon. Det at folk er opptatt av det, er bare bra, sier Ims.