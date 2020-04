Koronakrisen gjør at alternativbransjen må tenke enda mer alternativt

Hvordan går det med healere, homeopater og klarsynte nå som hele verden ser at det er naturvitenskapen som må redde oss?

Dette må være et hardt tilbakeslag for bransjen som vil få oss til å kjøpe at skolemedisinen og naturvitenskapen mer eller mindre har utspilt sin rolle, og der de mest alternative hevder at legemiddelbransjen er del av en verdensomspennende konspirasjon.

Nå stoler jo nettopp en hel verden på at leger, sykepleiere, forskere og farmasøyter skal redde oss i og fra koronapandemien som hittil har tatt livet av mer enn 120.000 mennesker.

Når så godt som alle er overbeviste om at tradisjonelle smitteverntiltak, intensivpleie, medisiner og vaksine er veien ut av krisen, må det være ekstra krevende for dem som vil ha betalt for å lære deg å simpelthen tenke deg frisk. Eller for dem som selger nettkurs til 3000 kroner som «viser deg hvordan alt i universet, inkludert oss mennesker, kan brytes ned til energi, frekvens og vibrasjon».

«Hva om korona-viruset er et «bevissthetsvirus»?

Dermed må man tenke enda mer alternativt, ser noen ut til å mene. For eksempel Lilli Bendriss-kompanjong Camillo Løken. Han har drevet det stort som forfatter, kurs- og foredragsholder i den norske alternativbransjen i 15 år, etter selv å ha hatt en fortid som selger av konvensjonelle legemidler. Løken har skrevet to bøker sammen med Bendriss, den siste kom ut i år og bærer tittelen «Du er klarsynt».

For å selge budskapet sitt i disse koronatider har Løken følgende teori: «Hva om korona-viruset er et «bevissthetsvirus»? At vi, gjennom vårt individuelle og globale bevisshetsnivå, selv har bidratt til det vi opplever nå.»

«Verden har vært i ubalanse lenge. Hva om dette er en korrigering?», spør Løken retorisk på sine nettsider. Han har i tidligere blogginnlegg koblet koronaviruset til dommedagsmytene i mayakalenderen.

Vi har altså tenkt i feil baner, og dermed skapt denne livsfarlige pandemien. Men fortvil ikke, for med Løkens metode kan vi tenke oss ut av det igjen. Her kommer nettkurset til 3000 kroner inn, forresten. Akkurat nå selges det til halv pris.

Får tallene til å se lavere ut enn de er

Camillo Løken stopper ikke der. I et blogginnlegg i påsken lanserte han en teori om at koronakrisen også er et medieskapt hysteri, og at dødstallene kan være oppblåst.

Han konstruerer et regnestykke som får det til å se ut som at andelen som er døde av covid-19 er seks ganger lavere enn den virkelig er den siste måneden, og bruker kjente konspirasjonsteoretikere i sin argumentasjon.

En av dem er David Icke, som i følge Wikipedia mener at verden styres av en «usynlig hånd» bestående av reptiler fra verdensrommet i menneskeham. I et intervju på en engelsk TV-kanal om koronakrisen sa han nylig at eldre menneskers immunsystem er ødelagt av en «teknologiskapt elektromagnetisk suppe av radioaktiv gift».

5G-konspirasjon, antivirale oljer og ryggsøylejustering

Icke nevner ikke spesifikt 5G-teknologien, men har tydelige referanser til konspirasjonsteorien om at 5G-stråling har skapt koronaviruset. TV-kanalen er derfor nå under etterforskning av Ofcom, det offisielle britiske kontrollorganet for kommunikasjonsbransjen. Flere Icke-videoer har også blitt slettet for brudd på YouTubes forbud mot innhold som kobler korona og 5G.

Men Løken og Icke er langtfra alene om å ha spredd uvitenskapelige koronapåstander de siste ukene:

Homeopater har hevdet at de har en kur mot covid-19. Aromaterapeuter har pushet «antivirale eteriske oljer» som «hjelper deg å unngå smitte». Akupunktører har hevdet at de kan bidra i kampen mot viruset fordi akupunktur «styrker lungene og nyrene» ved å «balansere enkelte organsystemer». Og kiropraktorer har påstått at ryggsøylejustering kan bidra til å «booste immunsystemet med 200 prosent».

For å nevne noen få eksempler.

Kan alternativt få kontantstøtte

Finansminister Jan Tore Sanner (H) lanserte i begynnelsen av april en egen kontantstøtteordning til bedrifter som opplever stor omsetningssvikt i koronakrisen. Om healere, klarsynte og tankekraftbehandlere nå blir hardt økonomisk rammet av at folk nå har mer tillit til skolemedisinen, vil også disse være berettiget til slik støtte.

Da snakker vi alternativ bruk av fellesskapets midler.

