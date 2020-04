Koronakrisen: Her besøker han mamma (80)

- Hvis denne lille historien kan få noen til å smile, selv om det bare er i et par sekunder, så betyr det at vi har gjort noe riktig.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier Charley Adams (45) etter at bilder av ham på besøk hos moren Julia (80) på et sykehjem i New Middletown, Ohio nå går viralt på sosiale medier.

Lånte kran med kurv på jobben

Den 80 år gamle moren til Charlie ligger på et sykehjem, og da han ikke hadde mulighet til å gå inn og besøke henne på grunn av koronakrisen, bestemte han seg for å låne en kran med en personkurv og heise seg selv opp til vinduet i tredje etasje for å snakke med moren.

Det ti minutter lange møtet som fant sted 22. mars i år, ble foreviget av kona til Charley. Charleys onkel delte deretter bildene på Facebook, og deretter spredte de seg raskt.

Ifølge News 5 Cleveland er sønnen svært glad for at historien nå sprer seg og får folk til å smile.

Her er Charley Adams (45) med moren Julia (80). Foto: Privat/handout

Møtet mellom Charles og moren oppsto etter at den 80 år gamle kvinnen hadde mast om å få kunne møte sønnen.

- Min mor ringte hele tiden til meg og sa at hun ville gå ut på middag, forteller Charles, som ifølge ABC News vanligvis tar moren sin ut på lunsj eller middag to ganger i uken.

«Mamma, det er ikke mulig»

- Jeg fortsatte å forklare henne: «Mamma, det er ikke mulig ... du kan ikke gjøre det akkurat nå». Og da ble hun litt frustrert og skuffet, sier Charles.

Løsningen ble at han lånte kranen og kurven på jobben og heiste seg selv opp til moren.

Her kan man se Charley Adams (45) stå og prate med moren fra kurven oppe i tredje etasje. Foto: Privat/Facebook

45-åringen forteller at moren ble svært overrasket da hun til slutt så ham utenfor vinduet hennes i tredje etasje

- Hun så, «åhh, mitt fantastiske barn, hva holder du på med», sier Adams, som forteller at moren hele tiden kaller ham «mitt fantastiske barn».