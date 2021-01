Koronakrisen i Sverige: - Man skal bruke all vaksine man har tilgjengelig

Myndighetene i Sverige har tolket vaksinestrategien ulikt.

Se video øverst: Følg pressekonferansen direkte fra klokken 14.00 med blant annet statsepidemiolog Anders Tegnell.

Ber regionene bruke alle doser

Situasjonen i Sverige er på ingen måte blitt mindre kritisk de siste ukene. Det er fortsatt høye dødstall per dag og mange sykehusinnleggelser.

Se den siste statistikken fra Folkhälsomyndigheten her.

Derfor gjør myndighetene det de kan for å vaksinere befolkningen i et durabelig tempo. Inntil forrige søndag hadde minst 80.000 svensker fått den første dosen med koronavaksine, ifølge Folkhälsomyndigheten.

Tallet er trolig enda høyere, ettersom den siste ukeoppdateringen manglet tall fra tre regioner, opplyste de i en pressemelding. Vaksinestrategien har likevel ikke gått helt knirkefritt. Ifølge Expressen sa Folkhälsomyndigheten ved Anders Tegnell følgende i forrige uke.

- Man skal definitivt bruke all vaksine man har tilgjengelig.

Emma Spak, sjef for helsevesenet i Sveriges kommuner og regioner, har imidlertid oppfattet Folkhälsomyndighetens beskjed som utydelig og «vinglete». Hun fortalte i slutten av desember at man bare skulle bruke halvparten av dosene, for at alle skulle være sikret den andre dosen av vaksine. Dette har imidlertid blitt oppfattet ulikt.

Les også Torbjørn Nordvalls blogg: Sverige - ikke Norge - er et råttent land

- Folkhälsomyndigheten har tidligere sagt på pressetreff og møter at regionene kan spare doser, men nå har vi fått en klargjøring. Nå vet alle regioner at Folkhälsomyndigheten anbefaler at man bruker alle innkommende doser til vaksinasjon umiddelbart, sier Spak til Expressen.

Få svar på der du lurer på om korona og vaksine: Erna Solberg svarer på lesernes spørsmål direkte i Nettavisen klokken 19 tirsdag. Send inn dine spørsmål her:

https://forms.gle/NZjhwNprQjoGPbqw8

Ny pandemilov

Forrige søndag trådte en midlertidig pandemilov i kraft i Sverige, som gir den svenske regjeringen utvidede fullmakter til å innføre restriksjoner.

- Fra og med søndag blir det en grense på åtte deltakere også på private tilstelninger i selskaps- og foreningslokaler og andre steder som leies ut, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse forrige fredag.

Les også: Tidligere norsk toppdiplomat mener vi skylder Sverige mye

Löfven sa også at butikker, treningssentre og kjøpesentre som ikke begrenser trengselen, kan straffes med bøter som utstedes av fylkene.

- Den svenske strategien har vært en kombinasjon av harde regler og forbud, men det har vært behov for en mer treffsikker lov, fortalte statsministeren.

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe