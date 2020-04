Koronakrisen: Malariamedisin hjelper viruspasienter med å komme seg

- Dette kommer til å sende en bølge av begeistring gjennom behandlingsmiljøet, sier lege og ekspert på smittsomme sykdommer.

NEW YORK (Nettavisen): Et lite men lovende studie viser at malariamedisin hjelper pasienter som er smittet av koronaviruset med å komme seg, melder New York Times.

Undersøkelsen viser at en gruppe med pasienter som var moderat syke og som fikk hydroksyklorokin, fikk mildere symptomer etter å ha tatt malariamedisinen. Men avisen skriver også at det må flere undersøkelser til for å slå fast virkningen av det.

- Kom seg raskere

Studiet de viser til kommer fra Kina, og resultatene slår fast at de som tok medisinen kom seg raskere enn de som ikke fikk den. Pasientene som deltok i studien var alle mildt rammet av viruset.

Ting som hoste, feber og lungebetennelse forsvant raskere, og sykdommen virket mindre sannsynlig i å utvikle og forverre seg blant pasienter som fikk hydroksyklorokin enn hos de som ikke fikk det.

Må gjøre flere studier

De som har utarbeidet rapporten sier at medisinen virker lovende, men at det må foretas flere studier for å finne ut nøyaktig hvordan medisinen virker på koronapasienter og samtidig finne ut den beste måten å bruke medisinen på.

- Dette kommer til å sende en bølge av begeistring gjennom behandlingsmiljøet, sier legen William Schaffner, en ekspert på smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University, til New York Times.

Schaffner sier at de kinesiske funnene sterkt underbygger tidligere studier som viser at stoffet har en rolle å spille i kampen mot korona.

Avisen skriver at studiet er lite og begrenset til pasienter som bare var lite eller moderat syke av viruset, og at de ikke behandlet pasienter som var alvorlig rammet. Studiet ble deretter publisert på det medisinske nettstedet medRxiv, der det ble undersøkt og gjennomgått av andre forskere.

WHO starter koronastudie i Norge

Også i Norge pågår det nå tester med malariamedisin mot koronaviruset. Et av legemidlene som norsk helsevesen skal teste mot koronaviruset er Plaquenil. Det er en malariamedisin som inneholder hydroxyklorokin.

Verdens helseorganisasjons (WHO) globale studie som skal vurdere mulige medisiner mot covid-19, starter i Norge. Den første pasienten som er med i koronastudien, er pasient ved Oslo universitetssykehus, og studien skal koordineres av direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd.

– Vi trenger å forstå hvordan vi best bør behandle dem som blir syke. Vi står nå midt i en global forskningsdugnad for å få god og sikker kunnskap, og Norge er med, uttalte Røttingen i forrige uke.

Her er John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, professor Pål Aukrust, leger og forskere fra OUS Rikshospitalet og Ullevål - og forskningsdirektør Erlend Smeland i froibinmdelse med en presententasjon om det finnes medisin mot Covid-19 den 20. mars. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

To medisiner skal testes i Norge

Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus leder den norske delen av studien. Det er allerede kjent at sykehuset har testet malariamedisiner på koronapasienter. Pasientene som blir behandlet med medisinene, må samtykke

Haukeland universitetssjukehus har tidligere bekreftet at de er i gang med testingen av malariamedisinen Remdesivir, ifølge TV 2.

Det skal i førsteomgang prøves ut to medisiner mot koronaviruset i Norge. Det er malariamiddelet hydroxyklorokin/Plaquenil og ebola-legemiddelet Remdesivir.

Studien skal senere teste en hiv-behandling (lopinavir/ritonavir) alene eller sammen med et legemiddel mot hepatitt (interferon-β 1a).

Forskere over hele verden skal samle informasjon om hvordan disse behandlingene påvirker overlevelsen til pasientene og hvor lenge de trenger intensivbehandling og innleggelse.

Koronastudien skal etter planen gjennomføres ved 22 sykehus over hele landet. Helseregionene bidrar med 20 millioner kroner til studien.

Leger frykter mangel på malariamedisin

Leger advarer mot minkende lagre av to typer malariamedisin, som inneholder virkestoffer som kan ha effekt mot koronaviruset. Klorokin og avleggere som hydroksyklorokin har i flere tiår blitt brukt som billige og trygge legemidler mot malaria, melder NTB-AFP.

I Kina og Frankrike er det nå utført små upubliserte studier eller studier utenfor de strenge kravene som stilles til utprøving av legemidler. Disse testene antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har koronaviruset.

Denne nyheten har ført til hamstring av malariamedisinrundt om i verden, og mange land har også utvidet tilgangen til dem.

Italienske leger advarer i det medisinske tidsskriftet Annals of Rheumatic Disease mot minkende lagre og frykter at dette kan hindre forsøk på å bruke de to stoffene mot viruset.

De understreker samtidig at pasienter som allerede bruker legemidlene ikke må bli fratatt sin forsyning.

Afrikanere hamstrer malariamedisin før koronavirusbølgen

Afrikanere går mann av huse for å hamstre malariamedisin som inneholder virkestoffet klorokin, i håp om at det kan dempe sykdomsforløpet for koronasmittede, melder NTB.

Myndighetene i Burkina Faso, Kamerun og Sør-Afrika har allerede gitt sykehusene autorisasjon til å behandle koronasmittede pasienter med malariamedisin.

Rundt halvparten av koronavirussmittede pasienter på sykehus i Senegal får allerede hydroksyklorokin, opplyser professor Moussa Seydi ved Fann Hospital i Dakar.

I Kongo sa president Felix Tshisekedi i forrige uke at det haster med å produsere klorokin i stort omfang.

Sist i køen

For to tiår siden var Afrika kontinentet som var hardest rammet av hiv, men kontinentet havnet sist i køen for å få tilgang på nye aids-medisiner.

– Hvis det viser seg at klorokin er effektivt, kan det være at Afrika, som må importere mesteparten av legemidlene, kanskje ikke blir prioritert av farmasiindustrien, sier professor Yap Boum ved Leger uten grensers forskningsenhet Epicenter Africa.

Frankrike har allerede innført forbud mot å eksportere klorokin.

Marokko har rekvirert alt som er å oppdrive av legemiddelet.

Myndighetene i Kamerun har bedt helsepersonell om å ikke gi etter for fristelsen til å selge legemiddelet videre, og myndighetene har også bedt helsepersonell om å ikke skrive ut resepter på klorokin som preventivt virkemiddel.

– Du vil ikke finne et eneste apotek som har dette i Kameruns hovedstad Yaounde. Alle har gått tomme, sier Boum.

– Lokale innbyggere har kjøpt det opp, angivelig uten resept, noe som er farlig, sier han.

Gatesalg i Kamerun

På gaten i Kamerun koster en tablett nå 7 kroner, fire ganger mer enn for en måned siden. Riften om legemiddelet har satt fortgang i produksjonen av uekte vare. Kameruns regjering har sendt ut advarsel om at falsk klorokin nå er i omløp, og viser til at det har blitt funnet på blant annet helsesentre i landet.

– Klorokin har alltid vært tilgjengelig på svartebørsen i Afrika, sier Alice Desclaux, som er lege ved Institute of Development Research (IRD) i Senegal.

Risikoen ved selvmedisinering med klorokin henger stort sett sammen med ulovlig salg av legemiddelet, påpeker hun.

– Det brukes fortsatt for å fremprovosere aborter, og til og med til selvmordsforsøk, sier hun.

Omsetningen av klorokin er stor på apoteker i Abidjan i Elfenbenskysten, Angolas hovedstad Luanda og i Malawi. Vanskeligere tilgang på klorokin skaper nå også usikkerhet for mennesker som lider av den kroniske betennelsessykdommen lupus, som behandles med klorokin.