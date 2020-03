Koronakrisen: Vinmonopolet med nye tall om hva og hvordan vi drikker nå

Våre drikkevaner endres også når alt snus på hodet.

Siden 12. mars har Norge hatt en gradvis nedstenging, og de strenge restriksjonene for arbeid, sosial kontakt og med stengte skoler og barnehager med mer, varer til 14. april - minst.

Hvordan påvirker krisen våre drikkevaner, undret vi, og hentet inn ferske salgstall fra Vinmonopolet.

- Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, men ikke mer enn vi kunne forvente med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og restauranter/uteliv for en stund er nesten helt skrudd av, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til Nettavisen.

Pappvin - en vinner

Etter koronautbruddet har Vinmonopolet solgt omtrent som til påske.

- Hva drikker vi mest av?

- Rødvin og hvitvin på papp står for den største delen av salgsøkningen. For mange andre varekategorier er salget stabilt. Bestselgerlisten er den samme som før.

Nordahl forteller at en vanlig vinteruke for Vinmonopolet er cirka 650.000 kunder. Så kom de strenge koronatiltakene, og i uke 11 (9. – 14. mars) var det 720.000 kunder på landsbasis. I uke 12 var kundetallet 663.000 kunder på landsbasis, sier han.

- Rødvin og hvitvin på papp står for den største delen av salgsøkningen, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl til Nettavisen. Foto: Tommy Andresen (Vinmonopolet)

- Drikker trolig mindre under kriser

Nordahl påpeker at salget flytter seg dit folk oppholder seg:

- Noen hyttepol og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning. Koronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor.

Han våger seg på følgende påstand:

- Nordmenn drikker trolig mindre under kriser. Dette så man klart under lavkonjunkturen på 90-tallet (tall fra SSB). I dagene/ukene etter 11. september og 22. juli hadde Vinmonopolet salgsnedgang.

- Handler for andre?

Nordahl mener å se at folk tenker seg om:

- Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter per handel på Vinmonopolet. Etter koronaen kjøper folk drøyt 3 liter per handel. Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Kanskje har mange også blitt flinkere til å handle for andre, undrer han.

En liten endring i salgsvanene har de merket hos oss nordmenn:

- Salget fordeler seg jevnere gjennom dagen og mellom dagene enn før koronaen. Før koronaen bygget salget seg opp gjennom dagen til en topp mellom klokken 16 og 17. Et helt tydelig mønster siste salgsdager er en vesentlig jevnere fordeling av kunder og liter gjennom dagen.

