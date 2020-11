Koronapandemien brer om seg i Afrika

Det afrikanske kontinentet har registrert over 2 millioner koronatilfeller, og helsetopper advarer om at en annen bølge er på vei også der.

Afrikas sentre for sykdomskontroll og forebygging (CDC) opplyser torsdag at kontinentet har krysset milepælen. Tallene viser også at det også er registrert over 48.000 dødsfall som følge av covid-19 i de 54 landene.

Det advares nå mot at befolkningen er i ferd med å bli lei av smittevernet, samtidig som flere land har begynt å lette på restriksjonene for å hindre at økonomien kollapser.

Afrikanske helsemyndigheter er også dypt bekymret for at kontinentet ikke vil få tilgang på nyutviklede koronavaksiner ettersom rike land allerede har sikret seg en svært stor andel av dosene.

