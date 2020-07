Koronapandemien: Her er smittetrykket høyest nå

Nord- og Sør-Amerika er fortsatt episenter av covid-19 epidemien. USA har registrert 1 million nye smittetilfeller på 15 dager.

OSLO (Nettavisen): Antallet bekreftede smittetilfeller globalt er fredag oppe i 15,5 millioner (15,6 millioner ifølge Worldometers) og antallet døde 633.656, ifølge tall fra Johns Hopkins University, 636.938, ifølge Worldometers.

4,1 prosent av de registrert smittede er døde.

USA har rundt 4 millioner smittetilfeller

USA har økt antallet påviste smittetilfeller med én million på bare 15 dager, påpeker avisa The Guardian. 8. juli viste USA-tallene 3 millioner smittetilfeller, drøye 14 dager senere hadde tallet passert 4 millioner.

I Europa rapporterte Russland, Romania og Sverige de fleste antall tilfeller i forhold til befolkningsstørrelse, heter det i Folkehelseinstituttets ukerapport fra onsdag. Russland og Ukraina bemerket en liten nedgang i antall tilfeller i uke 29, sammenlignet med uke 28.

Treåring yngste offer i Belgia

I Belgia kom fredag melding om en tre år gammel koronasmittet jente som er død. Jenta hadde en alvorlig underliggende sykdom.

Treåringen er det hittil yngste koronaofferet i Belgia, som er verdens hardest rammede land, målt i antall dødsfall per innbyggere.

Nærmere 65.000 belgiere har til nå testet positivt for viruset, og over 9800 av dem er døde. Dette tilsvarer 85 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, nærmere dobbelt så mange som i USA og ti så mange som gjennomsnittet i verden, melder NTB.

Pandemiens episenter

Nord og Sør-Amerika er fortsatt episenter av covid-19 epidemien. USA rapporterer om en økning, med nesten 67.000 tilfeller daglig i uke 29. De fleste statene i USA viste en økning i tilfeller.

Antall tilfeller i Asia øker fortsatt. I uke 29 rapporterte Kirgisistan 16.026 tilfeller som tilsvarer en økning på 350 prosent sammenlignet med 3535 tilfeller meldt i uke 28.

Også India rapporterte 32 prosent flere tilfeller i uke 29 enn i uke 28. Fredag melder India om 49.310 nye smittetilfeller, det høyeste antallet hitti, melder BBC News. Flere land i Afrika fortsett rapporter økning i meldte tilfeller. I Oseania var det også økt rapportering. Australia rapporterte 49 prosent flere tilfeller i uke 29 sammenlignet med uke 28, skriver FHI i sin ukerapport.

