Koronapandemien: Over 5000 dødsfall i Russland - 30.000 i Brasil

Det siste døgnet har 182 personer dødd av korona i Russland. Totalt har 5037 nå mistet livet.

Samtidig har det blitt registrert nesten 8900 nye smittetilfeller. Rundt 424.000 mennesker har så langt blitt bekreftet smittet i Russland, det tredje høyeste antallet etter USA og Brasil.

Antallet nye smittede per dag er lavere enn i midten av mai, da det ble rapporter rundt 11.000 nye tilfeller i døgnet.

Ni uker med nedstenging

Russland har nå begynt å lempe på smittebegrensningstiltakene, etter ni uker med nedstengninger.

Tirsdag skal Russlands president Vladimir Putin møte statsminister Mikhail Misjustin for å diskutere hvordan landet skal begynne gjenåpningsprosessen.

Kritikere har advart om at de offisielle smitte- og dødstallene er lavere enn det reelle tallet. De er bekymret for at en gjenåpning kan føre til at virusspredningen igjen tiltar.

BRATT DØDSKURVE: Denne oversikten hentet fra Our World in Data viser utviklingen i nye bekreftede koronadødsfall i Mexico og Russland, to av landene som tirsdag kan rapportere om flest nye dødsfall. Foto: Faksimile (Our World in Data)

Latin-Amerika gjenåpner

I Latin-Amerika - koronapandemiens nye episenter - har flere land begynt gjenåpne økonomien og samfunnet.

Brasil, Mexico og Colombia er blant landene som tok nye steg mot å gjenåpne landet denne uken. Fra lørdag til søndag økte antallet smittetilfeller med 16.409 tilfeller i Brasil, 3152 i Mexico og 1147 i Colombia.

De siste tallene på nettstedet Worldometers viser 30.046 døde i Brasil, 10.167 i Mexico og 969 i Colomia.

Mexico regnes fortsatt å være i en kritisk fase i spredningen av viruset, mens Brasil og Colombia trolig ennå ikke har nådd toppen.

BRASIL: En pasient med mistenkt covid-19-smitte på et feltsykehus i Manacapuru i Amazonas blir klargjort før røntgenfotografering. Foto: Felipe Dana (AP)