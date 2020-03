Koronapandemien: Person under 18 år død i Los Angeles

Det skal være det første barnet som dør av koronaviruset i USA.

LOS ANGELES (Nettavisen): Los Angeles fylke opplyste tirsdag at en person under 18 år har dødd som følge av koronaviruset, skriver Los Angeles Times.

Det er det første barnet i USA som dør av koronaviruset, ifølge Daily Mail.

- Dette er en grusom påminnelse om at Covid-19 påvirker folk i alle aldre, sier leder for helsedepartementet i fylket, Barbara Ferrer, ifølge Los Angeles Times.

Personen som døde er fra Lancaster, nord i Los Angeles, men ingen ytterligere detaljer om personen eller dødsfallet er offentliggjort enn så lenge.

Antall dødsfall i Los Angeles fylke er nå 11, og det er 662 personer som er bekreftet smittet. I delstaten California er det i skrivende stund 2494 personer som er bekreftet smittet og 50 har mistet livet. Testingen i delstaten har imidlertid vært mangelfull, så mørketallene er antakelig store.

California er etter New York den delstaten i USA som er rammet hardest av koronaviruset. Forsvaret har sendt sykehusskipet USNS Mercy til Los Angeles for å bistå sykehusene med pågangen.

- Ny levemåte

Som i mange andre steder i verden, er det også i Los Angeles er det innført strenge tiltak. Restuaranter, utesteder, treningssentre og lignende er stengt, og alle folkeansamlinger er forbudt.

– Vi er i ferd med å begynne en ny levemåte her i Los Angeles, sa byens borgermester Eric Garcetti forrige uke.

Etter helgen ble flere parker og parkeringsplasser ved strender stengt ettersom det var mange som ikke opprettholdt ordren om å holde seg hjemme.

FOLKETOMT: Venice Beach så slik ut på mandag etter at myndighetene har strammet inn tiltakene etter mer. Foto: Mario Tama (AFP/NTB Scanpix)

Trump vil gjenåpne økonomien innen påske

President Donald Trump sier han ønsker at USAs økonomi skal være oppe å gå igjen innen første påskedag.

– Jeg vil virkelig at landet skal være åpnet opp og ivrig etter å komme i gang innen påske, sier Trump i et intervju med Fox News tirsdag.

– Vi kommer til å miste flere folk ved å kjøre landet inn i en massiv resesjon eller depresjon. En kan ødelegge et land ved å stenge det, tilføyer presidenten.

Han hevdet videre at de økonomiske konsekvensene av koronapandemien i USA vil føre til tusenvis av selvmord.

Nesten 50.000 tilfeller av koronasmitte er hittil påvist i USA, inkludert over 600 dødsfall, ifølge Worldometer.

Stor tro på snarlig krisepakke

Både blant republikanerne og demokratene vokser troen på at en krisepakke for amerikansk økonomi vil bli vedtatt innen kort tid.

Etter to mislykkede avstemninger søndag og mandag ligger det nå an til et kompromiss der republikanerne har gitt etter for flere av demokratenes krav.

Striden har stått om den sosiale profilen i det som ligger an til å bli den største krisepakken for amerikansk økonomi noensinne.

Blant optimistene er demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, og Senatets republikanske leder, Mitch McConnell.

– Jeg håper at det er i dag at denne forsamlingen vil få det gjort, sa McConnell tirsdag og la til at ingen kan unngå å forstå hvor alvorlig situasjonen er.

Pelosi oppgir at republikanerne har gått med på å endre sitt forslag slik at det er blitt langt med «arbeider-orientert».

Også på Wall Street rådet optimismen tirsdag. Der lå det ved middagstider an til en solid oppgang. Industriindeksen Dow Jones hadde da steget med 9 prosent.