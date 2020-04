Koronaprotester i USA: - Dra til Kina om du vil være en kommunist!

Video av en sykepleier som blokkerer en anti-lockdown demonstrasjon i USA skaper sterke reaksjoner.

NEW YORK (Nettavisen): - Dette er et fritt land. «Land of the free». Dra til Kina om du vil være en kommunist! roper kvinnen på videoen, som er tatt under en demonstrasjon i Denver, Colorado på søndag.

Flere demonstrasjoner i helgen

Dette var en av flere demonstrasjoner i USA helgen, der folk protesterer mot koronarestriksjoner som pålegger folk å holde seg hjemme. Men demonstrantene ønsker også at man skal åpne opp, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb.

På lørdag samlet rundt 400 mennesker seg i Concord i New Hampshire, for å si at de mener det ikke er nødvendig med utvidet karantene i en delstat som har relativt få påviste tilfeller av koronasmitte.

I Maryland var det lignende demonstrasjoner på lørdag. Der hadde et par hundre demonstranter samlet seg utenfor delstatsforsamlingen i Annapolis. Også i Austin i Texas protesterte om lag 250 mennesker mot restriksjonene.

I helgen var det også protester i Tennessee, Oregon, Illinois, California, Montana og Washington State, ifølge Daily Mail.

«Operation Gridlock»

En av de største demonstrasjonene på søndag fant derimot sted i Denver, Colorado. Den gikk under navnet «Operation Gridlock», og der samlet hundrevis av mennesker seg på plenen til statens Capitol-bygningen. Der kalte de guvernøren og demokraten Jared Schutz for en tyrann.

Flere sykepleiere møtte opp som en motprotest mot de som ønsker at oppheve beordringen om at folk må holde seg hjemme. Foto: REUTERS/Alyson McClaran

Noen helsearbeidere hadde også møtt opp som en motprotest. De sto i gatene og prøver å blokkere for bilene som deltok i protesten.

Trump: – FRIGJØR VIRGINIA

President Donald Trump har i helgen fått kritikk for å at han hisser til opprør i USA, ved å angripe guvernører og stater som holder samfunnet stengt.

Trump la tidlig fredag ut flere meldinger som har vakt oppsikt.

– FRIGJØR MINNESOTA!

– FRIGJØR MICHIGAN!

– FRIGJØR VIRGINIA, og redd det 2. grunnlovstillegget deres. Det er under angrep, skrevet presidenten på Twitter.

- Trump setter millioner av personer i fare

I alle statene Trump nevner i Twitter-meldingene hadde det i forrige uke vært demonstrasjoner mot at de demokratiske guvernørene hadde beordret folk å holde seg hjemme.

– Presidentens uttalelser denne morgenen oppfordrer til ulovlige og farlige handlinger. Han setter millioner av personer i fare for å få covid-19, skriver Inslee på Twitter.

Hundrevis av mennesker deltok i protesten i Denver. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Guvernøren advarte også om at Trumps uttalelser kan hisse opp stemningen og føre til vold.

Det er planlagt flere slike demonstrasjoner i USA de neste dagene og ukene.