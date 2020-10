Koronarekord i Tyskland og Polen: - Europa er nok en gang pandemiens episenter

Polen og Tyskland setter koronarekord. - Tallene øker overalt, sier EU-presidenten.

Tyskland har registrert 18.681 nye koronatilfeller det siste døgnet, melder folkehelseinstituttet Robert Koch-Institut. Det er det høyeste antallet tilfeller på et døgn siden pandemien begynte.

Det totale antallet koronatilfeller i Tyskland ligger nå tett oppunder 500.000. Dette er tredje dag på rad at landet setter ny rekord i antall registrerte tilfeller. Torsdagens rekord lå på 16.774.

Tyskland melder også om 77 nye dødsfall, som dermed øker det totale antallet til 10.349.

Tyske myndigheter kunngjorde onsdag strenge restriksjoner i november måned for å stanse spredningen av viruset.

Polen setter koronarekord

Fredag melder helsedepartementet i Polen at landet igjen har slått sin egen rekord med over 21.600 nye koronasmittetilfeller det siste døgnet.

Landet har nå meldt om mer enn 340.000 smittetilfeller, hvorav 200.000 fortsatt er registrert som aktive.

I tillegg har Polen registrert 202 nye dødsfall relatert til koronaviruset, som fortsatt er en tredel mindre enn på torsdag. Så langt er 5.351 koronarelaterte dødsfall registrert.

Landets helsevesen har begynt å merke presset. 1.250 personer ligger på respirator, noe som er mer enn 70 prosent av landets kapasitet.

Polen har gjeninnført en rekke restriksjoner de siste dagene. Restauranter og barer er stengt, og forsamlinger på mer enn fem personer er forbudt.

MÅ STENGE: Stoler blir ryddet bort på Cafe Utopia i Frankfurt få dager før tyske restauranter og barer må gå i lockdown. Foto: Kai Pfaffenbach (Reuters)

EU maner til samhold og solidaritet

EU-presidenten maner til fellesskap i kampen mot koronaviruset og minner om at hele Europa er i samme båt.

- Dette er en vanskelig kamp og en alvorlig krise. Igjen blir vi satt på prøve. Tallene øker overalt. Sykehus og helsearbeidere er igjen under press, og mange steder er det innført restriksjoner, sier Charles Michel etter et videotoppmøte om pandemien.

EU-lederne diskuterte samarbeid om testing, sporing og – etter hvert – vaksinering.

– Samhold og solidaritet er viktigere enn noensinne. Vi er alle i samme båt og må slutte rekkene og forsvare Europas borgere, sier Michel.

Penger til å flytte pasienter

Både han og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen var opptatt av å styrke informasjonsdelingen mellom landene. Det gjelder både smitteutvikling og erfaringer med å bekjempe og behandle covid-19 og opplysninger om kapasitet ved intensivavdelinger.

– Vi setter av 220 millioner euro til sikker transport av pasienter over landegrensene, sier von der Leyen etter møtet torsdag kveld.

Sammen om testing og sporing

Hun er også opptatt av å godkjenne testmetoder på EU-nivå, inkludert hurtigtester.

– På den måten kan vi sikre gjensidig anerkjennelse av testresultater mellom landene. Det vil være viktig for gjennomføring av nødvendige reiser, sier hun og legger til at dette ikke er tiden for reiser som ikke er nødvendige.

Von der Leyen oppfordrer EU-landene til å koble sine smittesportingsapper til en felles plattform kommisjonen har opprettet for å sikre at de ulike appene kan brukes om hverandre. Tyskland, Italia og Irland har allerede gjort dette, og von der Leyen sier de resterende 19 appene som finnes hittil skal følge etter i november.

I tillegg jobber EU videre med et felles sporingsskjema for reisende.

Vaksineforberedelser

De to EU-toppene ba også medlemslandene forberede seg så de er klare til å rulle ut en vaksine så snart den er klar.

– Vi skal sikre rettferdig distribusjon av vaksine og at alle får vaksine samtidig og på like vilkår, basert på hvor stor befolkning de har. Vi ber medlemslandene sende inn sine planer, så vi kan sjekke at de er forberedt, sier von der Leyen.

EU-kommisjonen har inngått flere forhåndsavtaler om kjøp av flere hundre millioner vaksinedoser så snart de er godkjent og klare til levering.

MED MUNNBIND: Europeerne har tatt munnbindene på og skjerper smitteverntiltakene. WHO opplyser at det ble påvist over halvannen million smittetilfeller i Europa siste uke. Tallet på døde økte med 30 prosent, og antall innlagte på sykehus er på det høyeste nivået siden i våres. Bildet er fra Frankfurt. Foto: Ralph Orlowski (Reuters)

– Europa er episenteret

Mens flere land skjerper tiltakene og igjen stenger ned deler av samfunnet, sier Verdens helseorganisasjon (WHO) at dette bør være siste utvei. Europa-direktør Hans Kluge minner om at nedstenging har store økonomiske kostnader, i tillegg til at det fører til mer vold i hjemmet og svekket psykisk helse.

WHO opplyser at det ble påvist over halvannen million smittetilfeller i Europa siste uke. Tallet på døde økte med 30 prosent, og antall innlagte på sykehus er på det høyeste nivået siden i våres.

Antallet sykehusinnleggelser har økt til nivåer som vi ikke har sett siden i vår, og dødsfallene har økt med over 30 prosent den siste uka, opplyser WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

– Europa er nok en gang pandemiens episenter, sier Kluge.

Totalt har over ti millioner mennesker i 53 europeiske land testet positivt for koronaviruset.

