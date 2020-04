Koronasituasjonen i Afrika opptar mange nordmenn

I en fersk undersøkelse kommer det frem at seks av ti nordmenn er opptatt av koronakrisen i Afrika.

4677 nordmenn ble intervjuet i en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Norsk koronamonitor. Undersøkelsen viser at nordmenn er interessert i å vite mer om hvordan land med mindre ressurser håndterer viruspandemien.

- Selv om mediebildet naturligvis fokuserer på den norske koronasituasjonen, har vi også blitt vant med dekning av våre nordiske naboland, Italia, Kina, USA og Storbritannia. Likevel er det ingen tvil om at nordmenn bryr seg om hvordan Afrika og land med mindre ressurser preges av korona, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er opptatt av koronakrisen i Afrika, hvor 67 prosent forteller at dette er viktig, oppgir Norsk koronamonitor.

- En tikkende bombe

Det bor 1,3 milliarder mennesker i Afrika, og de aller fleste land er rammet av koronaviruset, ifølge verdens helseorganisasjon (WHO). Det er over 12.000 bekreftede smittetilfeller av koronaviruset på kontinentet.

- Selv om afrikanske land har satt inn drastiske tiltak i forsøk på å begrense spredning av koronaviruset, med stengte flyplasser, skoler og unntakstilstand, er Afrika fortsatt i en tidlig fase og en tikkende bombe, sier Askheim.

Han poengterer at Afrika kan ha en liten fordel på grunn av en ung befolkning, og at det er lite reisevirksomhet generelt på kontinentet.

UNDERSØKELSE: Ola Gaute Aas Askheim i Opiniom forteller at mange bryr seg om koronasituasjonen i Afrika. Foto: (Opinion AS)

Utstyrsmangel

Askheim er imidlertid redd for at Afrika vil lide enorme tap på grunn av et begrenset helsevesen som mangler utstyr.

- Afrika har langt færre leger og mindre nødvendig medisinsk utstyr. Flere afrikanske land har for eksempel færre respiratorer tilgjengelig til sammen, enn det bare Helse Midt-Norge har alene, opplyser seniorrådgiveren.

Andre faktorer som underernæring og underliggende sykdommer som malaria og HIV, er også skumle faktorer som vil påvirke dødstallene, hevder Askheim.

Første gang på 25 år

Mange land i Afrika sliter allerede med stor fattigdom, og Verdensbankens nyeste prognose viser at afrikanske land sør for Sahara vil havne i resesjon for første gang på 25 år.

- Økt fattigdom og pandemi er ingen god miks. Uten global humanitær, sosial og økonomisk støtte til Afrika fremover vil konsekvensene trolig bli dystre. Det er allerede de fattigste landene som taper den globale kampen om å sikre seg medisinsk utstyr, mener seniorrådgiveren.

