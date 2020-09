Koronasituasjonen i Sverige: - Skal vi få bukt med problemene, er det opp til oss

Er bekymret over økningen i Stockholm.

Følg pressekonferansen i videovinduet øverst fra klokken 14.00.

- Det finnes fortsatt områder i verden med en betydelig økning av antall smittetilfeller, spesielt i Sør-Amerika. I Europa er det Frankrike som stikker seg ut, sa avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, innledningsvis.

- Vi har 189 000 døde i Europa, og vi ser ikke en nedgang. Og ser vi på Sverige har vi en mange smittetilfeller, men også at mange har fått symptomer fordi de har hatt en høstforkjølelse, la hun til.

2,4 prosent positive tester

Wisell opplyste at svenskene at 2,4 prosent av de som ble testet i forrige uke, fikk et positivt testsvar tilbake. Hun fortalte at testingen har økt betraktelig siden våren, og at det derfor blir vanskelig å sammenligne tall. Wisell snakket videre om situasjonen i Stockholm.

- I Stockholm har vi høyere antall tilfeller enn resten av landet. Det er 63 smittede per 100 000 innbyggere, det vil si flere enn på nasjonalt nivå, hvor tallet er 49 smittede per 100 000 innbyggere, sa avdelingssjefen.

Hun var helt klar på at utviklingen avhenger av innbyggerne.

- Skal vi få bukt med problemene som finnes, er det opp til hvordan vi oppfører oss, la hun til.

- Begrens antall kontakter

Wisell gjentok flere ganger at det er viktig å begrense sosial kontakt, hvis man er i risikogruppen, men også hvis man er 70 år eller eldre.

- Vask hendene, hold avstand og begrens antall kontakter, sa hun.

Tallene i Sverige blir kun oppdatert tirsdag og fredag, og de nye tallene viser derfor utviklingen siden før helgen. De viser at det har vært ti nye korona-dødsfall siden forrige fredag.

Stockholm

På dagens pressekonferanse i den svenske hovedstaden er det Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som stiller. Det er spenning rundt hva de vil forteller, men mange tror at helsemyndighetene vil snakke om Stockholms kraftige økning i antall påviste koronatilfeller.

Tallene i hovedstaden bekymrer, og senest på mandag gikk to eksperter ut og advarte om hva konsekvensene kan bli.

- Følger vi det «spanske mønsteret» kan vi se økt antall med alvorlig sykdom, sa Björn Olsen, professor i infeksjonssykdommer, til Expressen.

Det Olsen mener med det «spanske mønsteret» er at i Spania har antall intensivpasienter blitt fordoblet den siste måneden, enkelt og greit fordi smittetallene har økt kraftig.

En annen ekspert peker på at flere og flere er tilbake på arbeidsplassen.

- Folk er mer på arbeidsplassen nå, og da blir det mer smittespredning, sier Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, til Expressen.

Svenskenes statsepidemiolog har advart den svenske befolkningen: