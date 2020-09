Koronasituasjonen i Sverige tirsdag 8. september

Pressetreff med svenske Folkhälsomyndigheten om koronasituasjonen i Sverige.

- Den svenske situasjonen er fortsatt gunstig. Siden midten av sommeren har vi hatt en kraftig reduksjon i smittespredningen i vårt land. Det har gått litt i bølger, vi hadde en liten økning på slutten av sommeren som vi satte i forbindelse med sommeraktivitetene, med mindre sosial distanse. Så har det avtatt igjen. I utgangspunktet er det en god situasjon, sier Johan Carlson, generaldirektør for det svenske folkehelsebyrået, på tirsdagens pressekonferanse.

- Ikke tilfelle



Han sier det er blitt stilt spørsmål om det gode resultatet skyldes et for lavt antall koronatester i Sverige.

- Men det er ikke tilfelle. Det tok en del uker før vi fikk testingen opp, men nå har vi en kraftig økning i antall tester. 136.000 tester ble utført den siste uken, og bare 1,2 prosent av de testede var positive, forteller Carlson.

Generaldirektøren fikk også spørsmål om han hadde en kommentar til den norske koronasituasjonen, hvor det har vært flere smitteutbrudd de siste ukene.

- Jeg vil ikke kommenter andre land, men vi registerer at det er en vanskelig situasjoner i Norge nå. Men det er i utgangspunktet et spørsmål nordmennen selv må svare på, sier Carlson.

INFORMERTE: Johan Carlson informerte om Sveriges koronasituasjon tirsdag i Stockholm. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

På spørsmål om hvordan han ser på risikoen for økning i smittespredning når Norge åpner grensene igjen, erkjenner helsetoppen at det alltid finnes en risiko.

- Hvis mange mennesker kommer samtidig, fra et sted og samles, at du får økt risiko for å spre smitte hvis du ikke holder avstand. Det viktigste er hvordan du skal oppføre deg. Jeg vil ikke overdrive risikoen, men man skal heller ikke ignorere dem. Hvis du skal ta imot mennesker fra Norge eller andre deler av Sverige, uansett hva det måtte være, er det viktig å tenke på de grunnleggende reglene som eksisterer, sier han.

149 nye saker



Det har kun blitt rappportert inn ett nytt dødsfall til de svenske myndighetene tirsdag.

Dermed har 5838 personer dødd som følge av koronaviruset i Sverige.

85.707 personer har blitt bekreftet å være smittet i nabolandet vårt siden pandemien startet. Mandag var tallet på 85.558, som gir en økning på 149 nye saker.