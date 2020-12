Koronasituasjonen sliter ut lærere i Oslo – over 800 er ikke i stand til å jobbe

Koronapandemien sliter hardt på skoler og barnehager i Oslo. Mange lærere er utslitte og nesten 850 ansatte er ikke i stand til å jobbe, ifølge en ny rapport.

841 ansatte i Oslo-skolen er «indisponible» og ikke i stand til å jobbe. Det kommer fram i en ny rapport fra Beredskapsetaten i Oslo, skriver Aftenposten.

Rapporten gir en oversikt over hvordan det går på områdene der koronaen berører kommunens tjenester. Ifølge rapporten gir blant annet situasjonen på skoler og barnehager grunn til bekymring.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt fra inn- og utland i Nettavisens nyhetsstudio

Der kommer det fram at elleve barnehager er stengt eller har stengte avdelinger på grunn av smitte eller karantene, at det er krevende å få tak i vikarer og at mange barnehager har redusert bemanning.

I hovedstaden er flere skoler på rødt nivå. Helsedirektør Bjørn Guldvog utdyper hva det betyr:



Grunn til bekymring er det også at flere utsatte grupper sliter. Barnevernstjenestene melder om flere tilfeller av psykiske problemer og bekymring for tilstanden i noen ungdomsmiljøer. I tillegg rapporterer krisesentrene om utfordrende situasjoner på flere områder. Også at arbeidsledigheten øker er på listen over bekymringer.

Men alt er ikke helsvart i hovedstaden, ifølge rapporten.

Ifølge rapporten følger innbyggerne i stor grad smittevernreglene og smitteveksten har flatet ut.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre