Koronasmitte i Holmenkollen – ikke i Kvitfjell?

Helsemyndighetene i landet veileder oss ikke i hvordan vi skal møte koronaviruset. I stedet opptrer de forvirrende.

Folkefesten i Holmenkollen er avlyst, men enkelte gir rett og slett blaffen. Noen av oss tenker omtrent sånn: «Om jeg aldri har satt mine bein i løypene der oppe i Holmenkollen, så skal jeg i hvert fall gjøre det i år! Om så bare på pur faen!»

Jeg skjønner disse folka godt, og ønsker dem en kjempefin helg i strøket mellom Holmenkollen og Frognerseteren. For dette er sannelig ikke enkelt å forstå. Hvorfor er det mer smittefarlig at folk går sammen om en fest ute i naturen, enn at vi presses sammen i overfylte busser og t-baner i rushtida?

Og hva er forskjellen på Holmenkollen og Kvitfjell? I Kvitfjell ønskes denne helga titusenvis av tilskuere velkommen til alpinfest, mens de som liker langrenn og hopp (og noggo attåt) nektes adgang til t-banen opp til Holmenkollen. I Holmenkollen kan man bli smitta, men ikke i Kvitfjell?

Som de sa på puben i går kveld: «Hva er greia, liksom?»

Greia er vel at folk flest bør fortsette å leve som før, men selvfølgelig være spesielt oppmerksom på personlig hygiene. «Vask – vask – vask de henda!» Vennlig hilsen Lano.

Et spørsmål til slutt, uten at jeg skal påberope meg noen slags medisinsk kunnskap: Vil ikke den som blir smitta av Covid-19 oppleve dette som en litt tung forkjølelse? En «sykdom» de fleste av oss lider av opptil flere ganger i året? (Nå blir jeg nervøs her jeg står, for jeg begynner å hoste!) Folk med dårlig immunitetsforsvar kan dø av dette nye viruset – men er det ikke mange som dør av helt «vanlig» influensa?

Jeg sier som Henrik Ibsen: «Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.»