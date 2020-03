Coronasmittede i karantene dro på hytta

Bykle kommune i Agder vil ta direkte kontakt med personer som har reist på hytta i stedet for å oppholde seg hjemme etter å ha fått påvist coronasmitte.

Kommunen har fått konkrete tips om at personer som er satt i karantene er blitt observert i anleggene på skistedet Hovden i Bykle.

– Her har man et tungt personlig ansvar. Det er ganske uansvarlig å bryte retningslinjene, seier ordfører Jon Rolf Næss i Bykle til Fædrelandsvennen.

Han er bekymret over at folk som er satt i coronakarantene i stedet reiser på hytta i kommunen og deltar i aktiviteter ute blant folk.

– Det bekymrer oss hvis vi får en opphoping av folk som er i karantene. Dette er et lite sted som er veldig utsatt for coronasmitte. Vi vil gå ut med informasjon om at hvis man er her og har karantene, må man følge retningslinjene og holde seg på hytta, sier Næss.

Flere tilfeller av karantenebrudd



Også i andre hyttekommuner har de opplevd at personer i karantene har reist på hytta. I Sirdal har fylkeslegen måttet håndtere ett tilfelle hvor reglene for hjemmekarantene var brutt og vedkommende hadde vært ut blant folk.

– Hjemmekarantene er et tiltak for at man skal redusere sannsynligheten for smittespredning. Det vil kunne ivaretas på en hytte. Men det ligger et ansvar på den som har fått beskjed om hjemmekarantene om at man følger de rådene man har fått, sier assisterende fylkeslege Styrk Fjærtoft Vik.

FHI: 2,2 millioner kan bli smittet

Folkehelseinstituttet legger i et nytt scenario til grunn at 2,2 millioner mennesker kan bli smittet av coronaviruset i Norge.

Folkehelseinstituttet har den siste tida arbeidet med å utvikle et eget planscenario for coronaviruset i Norge.

Scenarioet er så langt ikke blir offentliggjort i sin helhet. Men NTB har nå fått bekreftet flere detaljer om tallene Folkehelseinstituttet har valgt å legge til grunn.

Det smittevernekspertene ser for seg, er at 2,2 millioner mennesker kan bli smittet av coronaviruset i Norge i løpet av det kommende året.

Folkehelseinstituttet regner videre med at én av tre smittede vil bli syke. Det tilsvarer drøyt 733.000 personer.

To av tre vil derimot slippe fra smitten mer eller mindre uten symptomer.