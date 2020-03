Koronasmittet 18-åring døde: - Viruset var ikke dødsårsaken

Sykehuset presiserer at den døde 18-åringen ikke døde som en følge av koronaviruset.

Søndag kom nyheten om at en 18 år gammel gutt i Storbritannia som hadde testet positivt for korona, døde på et sykehus i Coventry.

Sky News meldte nyheten på følgende måte: «Koronaviruset: 18-åringen er den yngste som har dødd i Storbritannia samtidig som dødstallene stiger med 48 til 281».

18-åringen var med dette den yngste personen som hadde dødd i Storbritannia etter at han hadde testet positivt for koronaviruset.

Den 18 år gamle gutten som døde, var innlagt på Coventry’s University Hospital.

- Kan ikke kobles dødsårsaken

Ledelsen på sykehuset sier at selv om gutten hadde testet positivt for koronaviruset, så er ikke dette dødsårsaken, melder Coventry Telegraph.

- Vi kan dessverre bekrefte at en pasient hos oss som fikk behandling for en svært alvorlig underliggende sykdom har gått bort på University Hospital, Coventry, sier professor Kiran Patel, overlege ved University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i en uttalelse.

Overlegen opplyser at tenåringen også ble testet for COVID-19 dagen før han døde, men opplyser at dette «ikke kan kobles dødsårsaken».

Barn døde i Los Angeles

Også i Los Angeles er en person under 18 år, og som var smittet av koronaviruset, død. Vedkommende ble med dette den første personen under 18 år som døde etter å ha fått påvist koronaviruset.

Saken ble slått stort opp i USA, men i en pressemelding fra helsemyndigheten i Los Angeles presiseres det nå at det kan være andre bakenforliggende årsaker til dødsfallet.

- Dødsfallet til den unge personen som ble rapportert inn med relasjonen til #COVID19 trenger ytterligere undersøkelser fra Centers for Disease Control and Prevention, opplyser helsemyndighetene.

- Selv om tidligere tester indikerte et positivt resultat for COVID19, er saken kompleks, og det kan være en alternativ forklaring på hans dødsfall. Pasientens personvern forhindrer oss i å komme med ytterligere detaljer på det nåværende tidspunkt, skriver de i en pressemelding.