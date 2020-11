Koronasmittet barn på intensivavdeling i Bergen: Ingen underliggende sykdommer

Et barn er blant fire pasienter som får intensivbehandling for covid-19 ved Haukeland sykehus i Bergen mandag morgen. Der kommer det fram en oppsiktsvekkende opplysning.

- Barnet som er innlagt på intensivavdelingen har ingen underliggende diagnose, men er rammet av en kjent følgetilstand av covid-19-infeksjon, skriver Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

De opplyser videre at informasjonen er gitt med tillatelse fra barnets foreldre, og at de ikke vil gi ytterligere informasjon.

Mildt sykdomsforløp

Det er stikk motsatt av hvordan statusen til de fleste koronasmittede barn har vært under pandemien hittil. Oftest har det nemlig vist seg at barna har hatt et mildt sykdomsforløp.

- Det har fra midten av april kommet rapporter fra flere land om en liten økning i sykehusinnleggelser av barn og unge relatert til en følgetilstand av COVID-19-infeksjon, sier han.

Han sier følgetilstanden hos noen barn vil kreve medisinsk behandling og i sjeldne tilfeller intensivbehandling.

Tilstanden er kjent internasjonalt og behandling er tilgjengelig, sier Berg.

Seks koronadødsfall

Totalt er ni personer innlagt ved sykehuset på grunn av covid-19. Av disse får fire personer intensivbehandling. En av pasientene er under 18 år.

Så langt under pandemien er seks personer døde ved sykehuset etter koronasmitte.

Ved Haraldsplass sykehus i Bergen er to personer mandag morgen innlagt på grunn av covid-19. Ingen av dem får intensivbehandling, skriver Bergens Tidende.

I hele Helse vest er 15 personer innlagt med covid-19 mandag morgen, opplyser helseforetaket. Totalt er fem innlagt ved intensivavdeling og fire av dem får behandling i respirator.

