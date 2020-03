Koronasmittet flypassasjer utestengt på livstid

Passasjeren gikk på flyet, vel vitende om at han var smittet av koronaviruset.

NEW YORK (Nettavisen): Hendelsene fant sted i New York på torsdag. Mannen, som gikk ombord på et fly fra selskapet JetBlue, skulle fly fra New York til Florida.

Siden mannen visste han var smittet, og likevel gikk på flyet, har han nå blitt utestengt på livstid av flyselskapet, melder ABC News.

Hendelsen førte til at flyet, som fløy fra John F. Kennedy International Airport i New York City til Palm Beach, ble stående i to timer da det landet i Florida.

I tillegg til besetningen, var det 114 passasjerer på flyet. Flyet landet ved 20.30-tiden torsdag, og de passasjerene som var i kontakt med mannen, fikk instruksjoner om hvordan å overvåke sin egen helse de neste dagene.

De fikk deretter forlate flyet uten en legesjekk.

Ifølge de siste tallene offentliggjort på fredag er mins 1872 personer i 47 stater og Washington, D.C. smittet av kononaviruset, mens minst 41 er døde, ifølge New York Times.

Donald Trump har innkalt til pressekonferanse klokken 20 norsk tid og vil da erklære nasjonal unntakstilstand, melder Bloomberg.

SAS og Norwegian kansellerer USA-flyginger

Flyselskapet SAS kansellerer nesten alle flyginger til USA fram til 31. mars.

Det melder E24 , som viser til informasjon på nettsidene til SAS.

Kanselleringene skjer etter at USAs president Donald Trump varslet innreiseforbud fra en rekke europeiske land.

SAS flyr som normalt til USA fredag, men fra og med lørdag vil nesten alle flygingene til landet bli kansellert. Unntaket er ruta mellom København og Chicago og mellom New York og København og Stockholm. Disse flygingene vil fortsette med redusert kapasitet.

Flygingene mellom København og San Francisco innstilles fra og med 18. mars.

Alle berørte passasjerer vil bli informert på SMS eller epost. Selskapet opplyser at det vil bli mulighet til å booke om, men at mulighetene vil være begrenset fordi alle flyselskapene vil bli tvunget til å kansellere eller begrense flyginger til USA.

Torsdag kunngjorde Norwegian at de kansellerer de aller fleste flyginger til og fra USA ut måneden.

