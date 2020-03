Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet

Legen i Bergen beskriver et lite omtalt symptom på koronasmitte.

Vi kjenner til en del av symptomene på koronasmitte.

Nå dukker det opp en rekke meldinger om et hittil lite omtalt symptom, som øyelege i Bergen, Kristen Realfsen, selv kjente på kroppen.

Kommer med klar oppfordring

Symptomene kan langt på vei forveksles med en vanlig influensa, men nå har flere forskere bitt seg merke i spesielt én ting som skiller seg ut:

- Jeg merket det selv ved at jeg plukket opp diverse frukter, og jeg kjente ikke en bestemt lukt av for eksempel appelsinen. Så merket jeg det på en kopp kaffe, som mer eller mindre smakte metall. Jeg trodde glasset mitt med hvitvin var dårlig, men det var den ikke, forteller Kristen Realfsen, lege i Bergen by, til Nettavisen.

Øyelegen har selv fått påvist koronaviruset og er for tiden selvisolert med milde symptomer. Han forteller at han i utgangspunktet følte seg litt uvel, før smaks og lukte-sansen ble svært påvirket.

- Jeg vet ikke akkurat hvordan det påvirker lukt og smak, men det har kanskje noe med nervesystemet å gjøre. Først merket jeg at jeg var litt uvel, jeg hadde litt vondt i hodet. Tap av smak og lukt kom et par dager senere, forteller legen.

Oppfordringen fra legen, hvis du selv opplever disse symptomene, er klokkeklar:

- Merker du selv tap, eller fordreining av lukt og smak, så gjelder det å følge rådene fra myndighetene, understreker legen.

- Ønsker å øke bevisstheten

Andre eksempler kan være en mor som ikke luktet sin egen babys fulle bleie. Eller kokker som ikke lenger kan lukte sine egne ingredienser. Andre forteller at de ikke lukter sjampoen sin - eller den krasse lukten av en full kattedo.

Slik innledes en New York Times-artikkel om lignende tilfeller fra andre hjørner av verden.

Nylig publiserte øre-nese-hals-leger i England en rapport med innsamlet data fra kolleger over hele verden, hvor de oppfordret samtlige som opplever tap, eller fordreining av lukt og smak, til å isolere seg totalt i syv dager.

- Vi ønsker virkelig å øke bevisstheten rundt dette. Dette er et tegn på at du er smittet, og alle som opplever disse symptomene burde isolere seg hjemme. Det kan bidra til å senke smitten og igjen redde liv, skrev professor Claire Hopkins.