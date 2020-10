Koronasmittet mann ble ilagt isolasjon - risikerer fengsel etter å ha kjørt bil

Årsaken til brudd på isolasjonsplikten skal ha vært at han var deprimert.

En mann i 20-årene må fredag møte i retten etter at han ifølge politiet var smittet med koronavirus i juni i år, men kjørte bil selv om han var ilagt isolasjon.

Det var natt til 11. juni i år at han kjørte bil til Frognerkilen i Oslo og tilbake til sin bolig i Lillestrøm. I Heimdalsgata, på Tøyen i Oslo, ble han stoppet av politiet.

I forelegget går det frem at mannen var smittet med SARS-CoV-2 (koronavirus) og hadde fått pålegg om isolasjon frem til 19. juni av helsevesenet.

Mannen ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner, men har ikke vedtatt dette.

- Skal være isolert fra andre personer

Han må derfor møte i retten for brudd på smittevernlovens covid-19-forskrift hvor det heter:

«[...] for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha overtrådt bestemmelsen om at personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og skal så langt det er mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand. Personer omfattet av første ledd plikter å oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger.»

Dersom han skulle bli dømt for brudd på forskriften i retten kan boten bli på 24.000 kroner. Dersom han ikke betaler risikerer han 34 dager i fengsel, i tillegg vil det bli krevd at han betaler saksomkostninger.

– Årsaken til hendelsen er at han ble lett deprimert av å sitte hjemme i en hel uke uten kontakt med omverdenen. Han fikk behov for å gå ut og lufte seg. Han valgte å kjøre bil istedenfor å spasere, av hensyn til andre. Under kjøreturen ble han stoppet av politiet, sier mannens forsvarer, advokatfullmektig Bano Abdulrahman, til TV 2.

Hun forteller også til kanalen at boten er uforholdsmessig stor.

Mange brudd på karanteneplikt og isolasjon

I første tertial er det ifølge politiet registrert 183 straffesaker som går på lovbrudd i forbindelse med korona.

«46 prosent av disse gjelder brudd på de nye spesiallovene/forskriftene, herunder brudd på karanteneplikt, og isolasjon. De øvrige sakene dreier seg om hensynsløs adferd (22 saker), trusler (20 saker) og smitteoverføring (13 saker)», skriver de på egne hjemmesider.

Ifølge folkeregisteret er mannen ikke norsk statsborger og født i utlandet. I forelegget går det frem at han risikerer bort- eller utvisning fra Norge dersom han vedtar det.

«Vedtakelse kan også få konsekvenser for retten til permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.»

Mannens forsvarer sier til TV 2 at det er en tilleggsbelastning at han risikerer å bli utvist fra Norge, og at det kan bli en utsettelse av fornyelse av oppholdstillatelsen ved straff for et forhold med strafferamme på inntil ett år.

Brudd på smittevernsloven har tidligere i år gitt bøter på mellom 5000 - 22.000 kroner, opplyser Oslo politidistrikt.

