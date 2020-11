Koronasmittet mann stoppet av politiet - løy om hvor han hadde vært

Løy til politiet - fikk 20.000 i koronabot.

Tirsdag 3. november var en koronasmittet mann inne på Ski storsenter, melder politiet.

– Vi fikk en ettermiddag melding om at den korona-smittede mannen var observert i Ski sentrum, opplyser politistasjonssjef ved Follo politistasjon Rune Albertsen.

Dette skal ikke ha vært første gangen mannen var ute på tur.

– Vi sendte en patrulje som fanget opp mannen. Han hevdet at han bare hadde gått en tur i friluft, men vitneobservasjoner og videoovervåking viste at han hadde vært inne i flere butikker, og handlet i minst en av dem, opplyser Albertsen.

Nå er han siktet for å ha brutt isolasjonsplikten, og blitt ilagt en bot på 20.000 kroner. Hvis denne ikke betales må mannen i fengsel i 40 dager.

– Når samfunnet nå opplever en av de største krisene i etterkrigstiden, og folk dør på grunn av korona-smitte, er det både skuffende og svært alvorlig at enkelte bevisst utsetter andre for fare på denne måten. Når man er smittet, og ilagt isolasjon, innebærer det at man oppholder seg i eget hjem, isolert fra andre, avslutter Albertsen i et Facebook-innlegg.

