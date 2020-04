Koronasmittet: Slik ble tigeren Nadia (4) testet for covid-19

- Dette skulle ikke skje med løver, tigere og andre store kattedyr, sier sjefsveterinær.

LOS ANGELES (Nettavisen): Sist helg ble det kjent at en malaysiatiger i en dyrehage i New York hadde testet positivt for koronaviruset. Nå forteller sjefsveterinæren ved Bronx Zoo om hvordan de testet en tiger for covid-19, skriver USA Today.

Den fire år gamle tigeren Nadia ble testet etter at søsteren Azul, to sibirtigere og tre løver hadde utviklet tørrhoste. Da ble det kjent at Nadia, som hadde en hoste og fått mindre appetitt, hadde testet positivt for covid-19.

Sjefveterinær Paul Calle forteller at det å teste en tiger ikke skiller seg veldig fra en menneske-test.

- For å gjøre testen, det ligner på måten mennesker blir testet, men Nadia var selvfølgelig under generell bedøvelse. Vi hentet prøver fra nesen, bak i halsen hennes og veske fra lungene, forteller Calle, ifølge USA Today.

- Så ble alle de prøvene sendt til veterinærlaboratorier for å testes, og der bekreftet de at Nadia var smittet med det samme viruset som påvirker mennesker, utdyper veterinæren.

Forventer at dyrene blir friske

Det er i en fersk episode av «The Zoo» på Animal Planet at Paul Calle forteller om situasjonen. Der gir han også beskjed om at Nadia og de seks andre kattedyrene som har hatt korona-symptomer, er på bedringens vei.

- Heldigvise viser Nadia og de andre tigrene og løvene daglige tegn på forbedring. Og vi regner med at alle vil bli helt bra igjen, sier Calle.

Dyreeksperter ser nå nøye på den positive testen, som er det første kjente tilfellet der en tiger har blitt smittet av viruset.

- Dette skulle ikke skje med løver, tigere og andre store kattedyr, så nå skriver vi en bok om hva som skjer når en løve eller tiger blir smittet med koronaviruset, forteller Paul Calle.

BLIR BEDRE: Det ventes at Nadia og de andre kattedyrene blir helt friske. Foto: Wcs (Reuters/NTB Scanpix)

Sjefsveterinæren har tidligere uttalt at kattedyrene ble smittet etter å ha vært i kontakt med en eller flere symptomfrie ansatte. Dyrehagen stengte for publikum i midten av mars. Den første tigeren begynte å vise symptomer 27. mars.

Dyrehagen har iverksatt tiltak for å beskytte dyrene.

- Vi praktiserer sosial distansering også med våre ville kattedyr. Vi er ikke i tett samspill med dem og dyrepasserne bruker masker og kjeledresser, og tiltak er på plass for å forhindre at kattedyrene blir smittet, sier Calle.

Dyr fortsatt ikke smittekilde

Den positive testen gjorde at flere stilte spørsmål om koronaviruset kan spres mellom dyr.

Onsdag opprettholdt imidlertid Veterinærinstituttet i Norge sitt tidligere fagråd om at dyr ikke er smittekilde til koronavirus for mennesker, skriver NTB.

Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Det er ingen mistanke om at dyr spiller en rolle i spredningen av viruset, skriver Veterinærinstituttet.

Instituttet understreker imidlertid at personer med bekreftet koronasmitte begrenser sin omgang med husdyr, og at man er nøye med hygiene i kontakt med dyr.

