Koronasyk 52-åring sier livet hans ble reddet av malariamedisinen som Trump har troen på

52-åringen sier at han var så sikker på å dø, at han tok farvel med familien sin.

NEW YORK (Nettavisen): Rio Giardinieri (52) er blitt et kjent navn i USA etter at han tok i bruk malariamedisin i kampen mot koronaviruset.

Les: Nye studier: Disse medisinene kan hjelpe mot koronaviruset

52-åringen forteller til Fox11 at han tror han ble smittet av koronaviruset på en konferanse i New York. Etter fem dager med feber oppsøkte han sin lege for å få behandling. Da legen ikke vil treffe ham, oppsøkte han Joe DiMaggio hospital i South Florida, der han fikk påvist lungebetennelse og koronaviruset.

Der ble han plassert på intensivavdeling hvor han fikk oksygenbehandling, men 52-åringen sier han likevel hadde store problemer med å puste.

- Jeg trodde dette var slutten

Etter over en uke med behandling, ble han fortalt av legene at det ikke var mer å gjøre, og på fredag i forrige uke tok han derfor farvel med sine egen familie.

- Jeg var på en punkt hvor jeg knapt kunne snakke, og det å puste var veldig utfordrende. Jeg trodde virkelig at dette var slutten for meg. Jeg hadde vært gjennom ni dager med sterke smerter, og for meg var dette slutten. Derfor tok jeg noen telefoner for å si farvel til mine venner og familie, sier han til Fox11.

Her blir Rio Giardinieri intervjuet på Fox av Laura Anne Ingraham, en amerikansk konservativ TV-vert, som leder programmet The Ingraham Angle. Det var på dette TV-showet at 52-åringens venn først hørte om at malariamedisin ble vurdert til behandling av koronaviruset. Foto: Fox: The Ingraham Angle

Samtidig tipset en nær venn ham om bruken av malariamedisinen hydroxyklorokin, og at den hadde vist seg å kunne være lovende i kampen mot koronaviruset.

Ifølge Giardinieri hadde vennen hørt om malariamedisinen på TV-programmet The Ingraham Angle, som senere også har intervjuet 52-åringen om hendelsen.

52-åringen bestemte seg da for å ta kontakt med en lege som var ekspert på smittsomme sykdommer for å kunne teste legemiddelet på seg selv.

«Jeg vet ikke om jeg overlever til i morgen»

- Han ga meg alle mulige grunner til hvorfor jeg ikke burde prøve det, fordi det er ingen studier på dette, det er ingen tester og det var heller ikke noe som var godkjent for bruk, sier Giardinieri.

- Da sa jeg; «Hør nå her, jeg vet ikke om jeg overlever til i morgen», fordi på det tidspunktet trodde jeg det hele var over fordi jeg kunne ikke puster lenger, sier 52-åringen.

- Så ble han enig med meg, autoriserte bruken av det, og 30 minutter senere ga sykepleieren det til meg.

- Medisinen som reddet livet mitt

Giardinieri sier at han rundt en time etter at han fikk pillene, opplevde at hjertet nærmest slo seg gjennom brystet - og at han to timer senere hadde en annen episode der han knapt nok kunne puste.

Han forteller videre at han ble gitt Benadryl og noen andre medikamenter og at deretter våknet opp klokken 04,45 på morgene og følte seg «som om ingenting hadde skjedd».

52-åringen sier han ikke lenger har feber eller smerter at han kan puste igjen.

Giardinieri sier også til Fox11 at legene mener episodene han opplevde ikke var en reaksjon på medisinen, men at det var kroppen hans som kjempet mot viruset.

Men selv er ikke 52-åringen i tvil om hva som skjedde.

- For meg finnes det ikke noe tvil om at jeg ikke ville overleve til neste dag. Så for meg så var det denne medisinen som reddet livet mitt, sier han til Fox 11.

Trump om Giardinieri: - Et fantastisk tidlig resultat

President Donald Trump har flere ganger snakket varmt om malariamedisinen i kampen mot koronaviruset.

Trump uttalte i helgen at testingen bør hoppes over, og at medisinen bør godkjennes som covid-19-behandling, slik at folk kan begynne å ta den nå.

– Hva har vi å tape? Jeg har en veldig god følelse når det gjelder dette. Vi kommer snart til å finne ut om det virker eller ikke, sa Trump.

Presidenten har også delt en sak om historien til på Twitter:

- Et fantastisk tidlig resultat fra et stoff som vi vil begynne å bruke i morgen i New York og andre steder, skriver Trump på Twitter denne uken.

Skuespiller: - Hydroxyklorokin var «avgjørende»

En annen person som har vært smittet av koronaviruset, og som også hevder at hydroxyklorokin var redningen, er skuespilleren Daniel Dae Kim.

«Lost»-skuespilleren presiserer at han ikke er noen lege og en autoritet på området, men sier at en cocktail av hydroxyklorokin og andre medisiner var «avgjørende» for at han ble frisk igjen, skriver Star Advertiser.

Skuespilleren har også lagt ut en Instagram-video der han forteller om sine opplevelse.

Ingen malariamedisin er godkjent

Ingen malariamedisin er godkjent for å hindre eller behandle covid-19, men noen studier antyder at virkestoffet hydroksyklorokin kan ha effekt. Norge og USA er blant flere land som nå er i gang med å teste dette, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge VG startet pilotstudiet i Norge, der de skal undersøke om malariamedisin kan dempe utskillelsen av coronavirus hos pasienter, på Ahus på tirsdag.

Avisen skriver at 51 pasienter inngår i undersøkelsen, og at halvparten av dem vil få malarimedisinen klorokin, mens den andre halvparten ikke vil få noen ting.

Her jobber forskeren Kylene Karnuth med tester av malariamedisinen hydroxyklorokin på University of Minnesota i USA i forrige uke. Foto: Reuters, Craig Lassig

Nettavisen har tidligere omtalt at både leger i Frankrike, Sør-Korea og USA bruker malariamedisinen ved navnet Plaquenil (klorokin) med stor suksess. Det er få bivirkninger ved medisinen, og legene påpeker at det i stor grad er irritasjon på magen som er den vanlige bivirkningen av medisinen.

– I 2005 viste en studie fra CDC (amerikanske FHI, journ. anm.) at klorokin, kan blokkere et virus fra å gå inn i en celle hvis du får medisinen før du blir eksponert for viruset. Hvis du allerede hadde fått viruset i kroppen, ville medisinen bremse viruset, skriver de to legene i en kronikk i Wall Street Journal.

Medisinen brukes i dag både som malariamedisin men også mot blant annet leddgikt.

New York har kjøpt inn 750 000 doser klorokin

På en pressekonferanse på søndag sa også New York guvernøren Andrew Cuomo at de har kjøpt inn 70,000 doser med hydroxyklorokin i kampen mot koronaviruset, samt 10,000 doser med et antibiotikum kalt Azitromycin og 750,000 doser med klorokin.

USA er den byen i USA som er hardest rammet av koronaviruset

På en pressekonferanse tirsdag sa Andrew Cuomo at det mest akutte behovet i New York akkurat nå er sykehusplasser og respiratorer. New York trenger 150.000 sykehusplasser innen de neste 2-3 ukene, men har bare i overkant av 50.000. når det gjelder respiratorer så ha de bare 7000 per dags dato, mens de trenger 30.000 innen to uker.

Tirsdag gikk Cuomo til angrep på de føderale myndighetene fordi de sitter på en reserve på 20.000 ventilatorer, mens de så langt bare har tilbudt New York 400. Under et pressemøte på Fox tirsdag kveld uttalte også president Donald Trump at Cuomo hadde muligheten til å kjøpe flere tusen ventilatorer for noen år siden, men at han ikke benyttet seg av muligheten.