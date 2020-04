Koronasyk kvinne testet negativt – smitten satt dypt i lungene

En kvinne i Møre og Romsdal fikk akutt lungesvikt etter å ha testet negativt for koronaviruset. Nå advarer leger om at testen må tas lenger ned i lungene.

I en artikkel i Tidsskrift for Legeforeningen varsler legene Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen og Trond Nordseth om det som skjedde.

Kvinnen i 40-årene ble innlagt etter tre uker med luftveisinfeksjon og utviklet akutt lungesviktsyndrom. Hun testet først negativt på to prøver tatt fra bakre svelgvegg dag én og tre etter innleggelsen. Legene mistenkte fortsatt smitte, noe en test tatt dypere ned i lungene bekreftet. Der hadde hun svært høye virusnivåer.

– Vi antar dette skyldes at pasienten hadde sluttet å frigjøre virus i øvre luftveier grunnet lang tid fra symptomdebut til testing, skriver legene.

Etter den dypere testen forsøkte de igjen en standard koronatest i de øvrige luftveiene, hvor hun igjen testet negativt.

– Det er vist at mengden virus i øvre luftveier er høy de første dagene etter sykdomsdebut, for deretter å falle raskt, skriver legene. De ber kolleger være ekstra observante på dette. I den nevnte kvinnens tilfelle ble det vurdert å redusere isoleringstiltak på grunn av de to første negative testene.

– Dette ville i så fall gitt betydelig økt smittespredningsrisiko blant personalet involvert i behandlingen, og flere ville ha blitt satt i karantene, skriver forfatterne bak artikkelen.

Kvinnen var den første respiratorpasienten i Møre og Romsdal. Hun er nå på bedringens vei.

