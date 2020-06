Koronateori får kritikk av norsk ekspert

Ny forskning som hevder koronaviruset ikke har oppstått naturlig, møter kritikk fra norsk immunolog.

Den norske vaksineforskeren Birger Sørensen har i en studie hevdet at koronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig, noe som ble omtalt av NRK søndag.

Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics.

Studien peker på at koronaviruset nesten ikke har mutert siden det startet å smitte mellom mennesker, noe som ifølge Sørensen kan tyde på at viruset allerede var tilpasset mennesker.

– Når vi teknisk beskriver viruset, så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling, sa Sørensen til NRK søndag.

– Spekulativt

Uttalelsene har skapt reaksjoner flere steder, og den norske immunologen Anne Spurkland er svært kritisk til studien.

– Sørensen har så vidt jeg har sett ennå ikke offentliggjort manuskriptet, der han legger fram sine argumenter, men jeg har lest det han skriver om utvikling av vaksine mot covid-19. Argumentasjonen om at viruset nesten ikke har mutert er urimelig og ulogisk, sier Spurkland til VG.

Immunologen mener at Sørensens uttalelser kommer på bakgrunn av at han har økonomiske interesser i dette. Sørensen er fra før av kjent for sitt arbeid med å utvikle en vaksine mot hiv, og er styreleder i selskapet Immunor.

Spurkland understreker at selv om koronaviruset er mer smittsomt enn sars, betyr ikke det at viruset er menneskeskapt.

– Dette handler om tilfeldigheter i verden. Hele tiden er det mennesker som får sykdommer fra dyr, men så stopper det der fordi viruset ikke overlever. Jeg skjønner at Sørensen er kompetent på vaksiner, men det han skriver om hvordan covid-19 virker i kroppen vil jeg kalle ukritisk og spekulativt.

– Full åpenhet

Som svar på kritikken, sier Birger Sørensen til VG at han foreslår at Spurkeland sjekker faktiske data og siste publikasjoner på feltet.

– Vi har data som viser at det er mindre enn en prosent mutasjoner i aminosyreposisjoner, for mer enn 2.300 sekvenser vi har undersøkt for hele spike-proteinet. Det er i vaksinesammenheng ubetydelig.

Han mener Spurkeland har en negativ og annerledes oppfatning til hans arbeid, og understreker at artikkelen også redegjør åpent for hvor han arbeider og hans interesser.

