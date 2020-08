Koronatesting: Raymond Johansens dobbeltmoral

Oslo kommune takler ikke koronatesting og ventelistene har kommet opp i en uke. Nå vraker byrådet sin ideologiske kjepphest og hyrer inn private klinikker for testing.

Etter at smittetallene har tatt seg opp etter sommerferien har pågangen for testing økt. I Oslo har ikke den kommunale helsetjenesten klart å takle dette. Folk når ikke igjennom på koronatelefonen som synes å ha brutt helt sammen. Køene har blitt helt uakseptabelt lange. Flere medier, deriblant Nettavisen, har kunnet melde om ventetid på en uke.

Samtidig har helsebyråd Robert Steen lovet og lovet mer testkapasitet, men ikke levert. Det kommunale helsetilbudet synes å være helt sprengt.

Samtidig er det ledig kapasitet hos private klinikker. Men det koster penger, opp mot 1 000 kroner, for å teste seg der. Det er en kostnad som mange med dårlig råd vil vegre seg for å ta.

Ideologisk kjepphest for fall

Hos private tilbydere er det altså ledig testkapasitet. Men dette ser byrådet ut til å ha vegret seg for å ta i bruk. Bruk av private helsetjenester strider mot Oslo-byrådets og Raymond Johansens ideologi.

Byrådsleder Raymond Johansen har lenge markert seg som en sterk motstander av private helsetjenester. I 2019 fikk han mye oppmerksomhet for å kreve at Oljefondet skal selge seg ut selskaper som tilbyr omsorgstjenester. Den slags er fy fy for Raymond. Helseprofitører omtales dem som gjør det til sitt levebrød å tilby helsetjenester. Og slikt kolliderer med Raymonds ideologi. Da har det vært lettere å akseptere helsekøer.

Men nå har Raymond måttet bite i det sure eplet. Onsdag kveld kunne VG melde at Oslo-byrådet skal hyre inn private klinikker for å teste for koronasmitte.



Raymonds ideologiske kjepphest har dermed falt i bakken i møte med koronaviruset. Fornuften har, i alle fall enn så lenge, vunnet over ideologisk prinsipprytteri. Vil det vare?

Skrikende dobbeltmoral

Først og fremst viser testkrisen i Oslo at ideologi kan være ødeleggende for folkehelsen. Men den avslører også byrådets ideologiske moral. Private tilbud skys som pesten, men når behovet blir stort nok kastes den ideologiske moralen til side.

Å kreve at Oljefondet skal trekke seg ut av firmaer som tilbyr helsetjenester samtidig som Oslo-byrådet nå inngår nye avtaler med slike firmaer kan oppsummeres i ett ord: dobbeltmoral.

Det blir kostbart

Og dette kommer til å koste penger. Vel vitende om at behovet er akutt og at Raymond kommer til å kaste disse private klinikkene på dør så snart han kan, har de all grunn til å ta seg godt betalt nå når de har muligheten. Noe langvarig samarbeid er det neppe håp om.

Innen eldreomsorg og barnehager kastes de private tilbyderne på dør. Det er ikke et spørsmål om penger og kvalitet. Det er ren ideologi.

Byrådets politikk har skapt korona-klasseskille

Alternativet er fortsatt fullt kaos i koronatestingen. Og kanskje vel så ille sett med Raymonds briller: Lange testkøer gir klasseskille. De som synes det er greit å betale 1 000 kroner for å teste seg går til en privat klinikk. De med svak økonomi, og det er ofte dem som er i risikogruppene og trenger testing og behandling mest, har dermed pent måttet stille seg i den kommunale køen hittil. Dermed har byrådets manglende evne til å teste skapt et klasseskille inntil nå.

Men når krisen er stor nok må den ideologiske kjepphesten falle selv for Raymond Johansen. Det er bra. For akkurat nå er de såkalte helseprofitørene gode å ha – selv for Raymond Johansen.