Koronatoppen kan snart være nådd i Europa

Koronaviruset har snart krevd 70.000 liv, men i hardt rammede europeiske land som Italia og Spania er det lyspunkter. I USA er utviklingen derimot dramatisk.

Nærmere 1,3 millioner mennesker hadde mandag formiddag fått påvist koronasmitte, og tallet på døde nærmet seg 70.000.

Dødsraten blant dem som smittes, har de siste dagene steget til over 5,4 prosent, og tilstanden for ytterligere 46.000 som får intensivbehandling, blir betegnet som alvorlig eller kritisk.

Italia topper lista over land med flest koronarelaterte dødsfall, nærmere 16.000, men der mener legene å se et ørlite lys i enden av en lang og mørk tunnel.

Søndag meldte Italia om 525 nye dødsfall det siste døgnet, det laveste tallet på to uker. Nærmere 130.000 av de 700.000 som til nå er testet for koronavirus i Italia, har testet positivt, men antallet nye, daglige smittetilfeller ser ut til å falle.

– Dette er gode nyheter, men vi må ikke hvile på laurbærene, konstaterer lederen for sivilforsvaret i landet, Angelo Borrelli.

Mer stabil

Spania meldte søndag om 674 dødsfall, den laveste økningen på ni dager. Der har nærmere 132.000 av de 355.000 som er testet, fått påvist smitte.

– Situasjonen er mer stabil. Antallet pasienter på intensivavdeling øker ikke lenger mye, og vi har begynt å skrive ut ganske mange, forteller sykepleieren Empar Loren.

På et feltsykehus i en messehall i Madrid, markerer helsepersonellet hver utskrivelse med applaus.

Også i Frankrike, der 93.000 har fått påvist viruset og drøyt 8.000 er døde, opplyser helsedepartementet at færre blir innlagt på intensivavdeling, og det daglige dødstallet er også på ned.

Myndighetene advarer likevel mot å ta seieren på forskudd og forlenget søndag nedstengningen av landet til 15. april.

Forferdelig uke

På den andre siden av Atlanterhavet, i USA, er det få oppløftende tegn å se. Koronaviruset sprer seg med eksplosiv fart, ikke minst i storbyer som New York, der over 123.000 hittil har fått påvist smitte.

Nærmere 4.200 er døde i New York, nesten like mange som i resten av USA til sammen, og intensivavdelingene og likhusene er overfylt.

Nærmere 1,8 millioner amerikanere er nå testet, og av dem har rundt 340.000 fått påvist smitte. Hvert fjerde påviste smittetilfelle i verden er dermed i USA.

Donald Trump har bedt sine landsmenn om å forberede seg på «en forferdelig uke», og få tror at det nedstengte landet kan åpne opp igjen rett over påske, slik presidenten har hevdet.

Fabrikker og butikker, sportsanlegg og kirker er stengt.

Pearl Harbor

USAs helsedirektør Jerome Adams tror også at de neste dagene vil kreve mange amerikanske liv.

– Dette kommer til å bli den tøffeste og tristeste uka. Det kommer til å bli vårt Pearl Harbor- og 9/11-moment, men denne gangen kommer hele landet til å bli rammet, sier han.

Over 2.300 mennesker ble drept under Japans angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor 7. desember 1941, og nærmere 3.000 ble drept under terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

