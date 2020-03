Koronavirus-pandemien kan ramme forsyninger av legemidler til Norge og mange andre land

- Det er vanskelig å si konkret hvilke legemidler som kan bli rammet som følge koronautbruddet, sier direktør i Statens legemiddelverk.

Kina er landet i verden som foreløpig er hardest rammet av koronavirusutbruddet, som nå er erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kina har iverksatt enormt strenge tiltak og stengt av store millionbyer og provinser for å stanse spredningen. Tiltakene har ført til produksjonsstopp flere steder i Kina.

- Mye av råstoffproduksjonen og generell legemiddelproduksjon foregår i land som Kina. Produksjonsproblemer der kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land, sier direktør i Statens legemiddelverk, Audun Hågå, til Nettavisen.

Mangel på virkestoffet paracetamol

- Hvilke type medisiner vil bli verst rammet, Hågå?

- Det er vanskelig å si konkret hvilke legemidler som kan bli rammet som følge koronautbruddet, men en stor del av legemiddelproduksjonen av såkalte generika forgår i land som Kina. Generika er legemidler som produseres etter at originalproduktet er gått av patent. Det er akkurat meldt om mangel på virkestoffet paracetamol som følge av korona-situasjonen, sier han.

Sikre rettferdig fordeling

Legemiddelverket har fått nye fullmakter i denne kirsesituasjonen for å hindre tilstander som hamstring av medisiner.

- Helseberedskapen er styrket på grunn av koronaviruset fordi vi har fått nytt regelverk som gir oss bedre verktøy, som for eksempel rasjonering. Slik kan vi sikre rettferdig fordeling av tilgjengelige legemidler og unngå hamstring, sier Hågå.

Over 80.000 mennesker har fått påvist koronasmitte i Kina. Det er registrert nesten 3200 dødsfall i landet, hvorav åtte har skjedd det siste døgnet. En positiv trend er imidlertid at tiltakene i Kina kan se ut til å ha effekt, ettersom andel nye smittetilfeller minker for hver dag som går.