Koronaviruset: Her er siste nytt

- Ikke dra på hytta, anbefaler helsedirektør Bjørn Guldvog og sier belastningen for hyttekommunene kan bli for stor dersom folk blir syke.

OSLO (Nettavisen): Helseminister Bent Høie, Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog stilte fredag på pressekonferanse for å oppdatere om koronasituasjonen.

- Vi ser gledelig på at mange følger våre råd. Det er færre folk ute. Det er færre som er samlet under transport, og det er flere som jobber hjemmefra. Dette er veldig viktig. Tusen takk til dere som på ulike måter bidrar til å bekjempe dette viruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Guldvog ville ikke gi noe klart svar på om nordmenn i utlandet bør reise hjem, men ba den enkelte vurdere situasjonen.

- Ikke dra på hytta

Når det gjelder innenlandsreiser, anbefaler helsemyndighetene folk om å bli hjemme og iallfall ikke dra langt av gårde. Guldvog var klar på at han støtter rådene om at folk ikke bør dra på hytta.

- Husk at også du kan bli syk. Derfor er det lurt å bli hjemme. Ordføreren i Rollag har kommet med en oppfordring til hyttefolket; ikke kom til oss nå. Det kan være ett menneske som sprer smitte og bidrar til at lokalsamfunnet bryter sammen. Dette er kjempeviktig, sa Guldvog.

De som kommer i Norge og som har vært i land utenfor Norden skal i karantene ved ankomst til Norge.

Om intensivkapasiteten, sa Guldvog at det er 250 intensivsengeplasser og i tillegg 500 intermediærplasser som kan brukes.

- Vi anslår at vi har cirka 400 til 450 plasser tilgjengelig per i dag, sa Guldvog og understreket at dette kan utvides.

750 smittede så langt

Folkehelseinstituttet opplyser at de gjør opp tall over smittede ved midnatt hver dag og at de derfor opererer med noe lavere enn de som kan komme fram i mediene.

Per i dag viser tallet 750 smittede, der 156 er smittet i Norge.

10.408 personer er så langt testet. 131 personer har testet positivt det siste døgnet, og torsdag meldte Oslo universitetssykehus også om det første dødsfallet.

- Vi vet per i dag om 18 personer hvor man ikke kan spore smitten ut av landet, sa Stoltenberg.

