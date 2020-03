Koronaviruset: Her er siste nytt

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet holder pressekonferanse om koronaviruset. Følg seansen i videovinduet over!

Så langt er det reigistrert 4.390 smittet av koronaviruset i Norge. 32 døde personer er døde. Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år).

Pressekonferanse om korona-situasjonen Oslo 20200319. Justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) orienterer torsdag ettermiddag om håndteringen av koronavirusutbruddet i Norge og de konsekvenser det har på en felles pressekonferanse med justisdepartementet, helsedepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utenlandsk arbeidsplass til landbruket

Før helgen vurderte mange bærprodusenter å droppe årets bærsesong hvis ikke de ikke fikk tak i utenlandske arbeidere til innhøstingen. Tiltaket fra Mæland om å tillate sesongarbeidere uten fast arbeid og bolig i Norge inn i landet skal gjøre at årets bærsesong går som planlagt (les med på regjeringens hjemmeside her).

Vet ikke når toppen kommer

Norske myndigheter er ennå usikre på når Norge vil nå en topp i pandemien, og om vi vil få en pandemibølge, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad under dagens pressekonferanse. Han sier ber folk ennå være flinke med å vaske hendene og holde seg hjemme hvis de kan.

På spørsmål fra Nettavisen sier han at det er usikkert når/om det kommer en topp.

- Per i dag er det veldig usikkert når vi kan få en bølge, hvor høy blir den, og når går den over.

Folkehelsa sier at de nå jobber med en større modell for å gi regjeringen et bedre beslutningsgrunnlag. Den kommer over påske.

Folkehelseinstituttet meldte mandag at 153 personer har vært til intensivbehandling. Gjennomsnittsalderen for de 153 bekreftede pasientene er 60 år, og 76 prosent er menn.

Tallene

Aldersfordelingen er: 0-39 år: 12; 40-59 år: 57; 60-79 år: 77; 80 år eller eldre: 7.

I et brev fra finansminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget kommer det fram at balansen i statsbudsjettet for 2020 er svekket med 196 milliarder kroner, melder NTB.

99,4 milliarder planlegges brukt på «tiltak overfor bedrifter», mens 42,8 milliarder går til «inntektssikring for personer».

Berømmer turgåere

Justisminister Monica Mæland berømmer turgåere som finner alternative løyper, og på den måten unngår å skape store ansamlinger.

– Jeg ser av ulike medieoppslag at veldig mange har funnet alternative turløyper, og det er veldig bra, sa hun.