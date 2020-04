Koronaviruset: Hver tredje amerikaner tror på denne konspirasjonsteorien

Undersøkelse avdekker at halvparten av amerikanerne tror koronaviruset oppsto naturlig, mens en tredjedel lener seg mot en annen teori.

Det sies at konspirasjonsteoriene om koronaviruset har spredd seg raskere enn selve viruset. Én av de drøyeste konspirasjonsteoriene som har versert på sosiale medier, er at det er en kobling mellom viruset og det nye 5G-nettet.

En annen teori er at koronaviruset er menneskeskapt og utviklet på et laboratorium. En ny undersøkelse fra Pew Research Center viser at omtrent hver tredje amerikaner tror på denne konspirasjonsteorien.

Den amerikanske senatoren Tom Cotton lanserte denne teorien i midten av februar, allerede før pandemien var et faktum. Iran har også fremmet påstander om at viruset er et biologisk våpen konstruert av amerikanere.

Tror korona er menneskeskapt

I undersøkelsen til Pew Research Center ble 8914 amerikanere stilt spørsmål:

om de tror koronaviruset oppsto naturlig

om de tror det var utviklet med hensikt i et laboratorium

om det ble skapt ved en tilfeldighet i et laboratorium

om de tror det faktisk ikke eksisterer.

43 prosent av de spurte tror koronaviruset oppsto naturlig, mens nesten en tredjedel (29 prosent) tror viruset mest sannsynlig ble utviklet i et laboratorium, viser undersøkelsen som også er omtalt av The Guardian.

Majoriteten av de spurte konspirasjonsteoretikerne tror at viruset ble skapt med hensikt. En fjerdedel opplyser at de er usikre på hva de tror er virusets opprinnelse. Mens 1 prosent tror det ikke eksisterer.

Undersøkelsen viser at det er republikanere eller uavhengige velgere som lener seg mot Det republikanske partiet, som er mest representert (37 prosent) blant dem som tror på konspirasjonsteorien. Andelen for demokrater og uavhengige demokrater er 21 prosent. Hele 39 prosent av de konservative republikanerne som deltok i undersøkelsen, tror på konspirasjonsteorien.

Unge amerikanere

Undersøkelsen avdekket også at det er høyest andel blant unge amerikanere som tror på konspirasjonsteorien. Omtrent en tredjedel (35 prosent) av unge amerikanere i aldersgruppen 18 til 29 år, tror viruset ble utviklet i et laboratorium. Blant dem som er 65 år og eldre, er det 21 prosent som tror på denne konspirasjonsteorien.

En femtedel (19 prosent) av dem som har en bachelorgrad eller høyere universitetsgrad, tror viruset er menneskeskapt.

Oppsto i Wuhan

Et samlet forskningsmiljø er hovedsakelig enige om at virusets opprinnelse stammer fra en flaggermus, og at smitteoverføringen til mennesker skjedde via et annet dyr, muligens et skjelldyr, i den kinesiske millionbyen Wuhan.

Forskere jobber på spreng med å finne den presise og nøyaktige smittekjeden for å kunne fastslå hvordan det dødelige viruset ble overført fra dyr til mennesker.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av korona-pandemien med over en halv million bekreftede smittetilfeller og 23.600 dødsfall, viser ferske tall fra Worldometers.