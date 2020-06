Koronaviruset og bading i saltvann: Eksperten er ikke i tvil om risikoen

Overlever koronaviruset i saltvann? Og hvilke forholdsregler bør du ta på stranda?

Med 22 grader i vannet (Sørenga i Oslo) og lufttemperaturer krypende opp mot 30 grader mange steder i landet, er det mange på strendene.

Seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttets avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, sier til Nettavisen at det trolig er svært lav risiko for å bli smittet av korona fra selve sjøvannet.

- Når det gjelder bading i ferskvann eller sjøvann så er kunnskapen om overlevelse av SARS-COV-2 liten (koronaviruset red.anm.), men man vet at andre koronavirus (SARS, MERS) overlever veldig dårlig i saltvann, sier hun og legger til.

- En slik smittemåte, via badevann, er ikke en hittil kjent smittevei, og internasjonale eksperter uttaler at de anser dette til å utgjøre en svært lav risiko.

Det som derimot er en smitterisiko, er overfylte strender.

- Ved bading er det først og fremst avstand til andre badende mennesker som kan utgjøre en smitterisiko, med henhold til hosting, spytt og direkte eller indirekte kontakt, sier Jore.

- Når det gjelder avstandskrav på strender så gjelder det samme regler som ellers. Én meter til personer som ikke er nærkontakter, sier hun.

For noen badestrender, som Sørenga i Oslo, betyr det at vektere begrenser antall besøkende på badeplassen, slik at det ikke skal bli så overfylt som tidligere år.

På noen av de mest populære strendene kan det bli vanskelig å overholde én meter-regelen. Her fra Sørenga i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Badestrendene er altså ikke omfattet av lettelsene som ble innført fra 15. juni. Da ble det innført unntak fra én meter-regelen mellom personer under 20 år som deltar på sommerskole, skoleavslutninger, sommerleir, og andre skolelignende tilbud, samt mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett ved gjennomføring av arrangementer.