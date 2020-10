Koronaviruset rammer Trumps plan om høyt frammøte på valgdagen

En oppblussing av koronaviruset i viktige delstater for president Donald Trump kan ødelegge for planen om at hans tilhengere skulle stemme på valgdagen.

Epidemiologer og politiske analytikere er enige om at smittespredningen øker kraftig og kan kaste en skygge over valgdagen, slik at mange av velgerne Trump trenger, ikke tør å møte fram.

– Jeg tror dessverre at vi på valgdagen kommer til å se et økt antall dødsfall, gitt den akselererende økningen som nå skjer i mange deler av landet, sier Laura Jamila Rasmussen-Torvik ved Northwestern University.

Hun peker på at det er områder i Midtvesten som nå er særlig hardt rammet og at sykehus og helsevesen mange steder er i ferd med å overbelastes.

I Kenosha i Wisconsin, der flertallet stemte på Barack Obama i 2012 og på Trump i 2016, er antall positive tester oppe i 27 prosent. I Westmoreland i Pennsylvania, der Trump vant med 50.000 stemmer, er raten nesten tredoblet på to uker. Det samme skjer i Michigan.

Kritisk til poststemmer

Trump har i hele år hevdet at stemmegivning via posten fører til valgfusk og oppfordret sine tilhengere til å møte fram personlig på valgdagen for å stemme.

Som et resultat av det er det i de fleste delstater en stor overvekt av demokrater som har forhåndsstemt eller stemt via posten, mens mange republikanere er skeptiske til poststemmer og venter til valgdagen med å avgi sin stemme.

Det er nå til bekymring i Trumps valgkampstab som sier de trenger et massivt frammøte på valgdagen for å matche de demokratiske forhåndsstemmene.

Kan bli alvorlig

Hvis bare en liten andel av deres velgere blir hjemme av frykt for smitte og lange køer ved valglokalene, kan det få alvorlige følger både for Trump og for republikanske kongresskandidater i viktige vippestater.

Over 55 millioner amerikanere har allerede avlagt stemme, noe som er mer enn det totale antallet som forhåndsstemte for fire år siden. Ekspertene venter at 90 millioner har stemt før valgdagen, en stor andel av dem demokrater.

– Man kan trygt si at republikanerne trenger et historisk frammøte for å grave seg ut av det hullet, sier Tom Bonier, en demokratisk valganalytiker.

(©NTB)