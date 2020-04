Koronaviruset sammenlignes med hiv-viruset. Norsk ekspert kommer med forklaring

- Man får et sykdomsbilde som er veldig uforutsigbart, forklarer norsk ekspert på immunforsvaret.

Ny forskning fra Kina og USA har avdekket en ny tendens ved koronaviruset.

Det er i en forskningsartikkel, publisert på nature.com, at det kommer frem at viruset som forårsaker Covid-19 kan ødelegge de såkalte T-cellene i menneskekroppen - celler som i utgangspunktet skal beskytte kroppen fra virus og infeksjoner.

Nature er et av verdens eldste vitenskapelige publikasjoner, og anses å være høyst troverdig.

Sammenligner med HIV-viruset

Formålet med studien er å avdekke de forskjellige egenskapene til koronaviruset på menneskekroppen, i et ledd for å finne ut hvordan best bekjempe viruset. Det er kinesiske Xinling Wang, Wei Xu og Gaowei Hu som er oppført som hovedforfattere, og fra USA er det forskere fra Lindsley F. Kimball Research Institute som har bidratt.

De mener at skadene som forårsakes av koronaviruset kan sammenlignes med det man ser hos HIV-pasienter, skrives det i forskningsartikkelen.

- Ikke uvanlig

Det er likheter mellom de to sykdomsforløpene, men det er enda for tidlig å trekke noen klare konklusjoner, mener professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

- HIV er et virus som gir immunsvikt. Det viruset gjør det ved å infisere en undergruppe av cellene, de T-cellene som fungerer som hjelpeceller. Under HIV-epidemien var det T-hjelpecellene som forsvant, og folk døde av helt banale infeksjoner. Hjelpecellene er nødvendige, tar du bort de så får du immunsvikt. Det denne artikkelen indirekte viser er at koronaviruset kanskje virker litt på samme måte ved å forstyrre T-cellenes normale funksjon i den akutte sykdomsfasen. Det er foreløpig ganske spekulativt, forklarer Anne Spurkland til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Utgangspunktet for artikkelen er at man har sett at de alvorlig syke Covid-19-pasientene har et fall i lymfocyttene i blodet. Dette er altså inkludert celler i det tilpassede immunforsvaret som er det samme som T-celler. Når en blodprøve viser fall her, så er det et tegn på at noe foregår. Og det ser man også hos HIV-pasienter. Har lymfocytt-tallene falt fordi cellene har gått fra blodet til de har gått et annet sted, som til lungene? Når det gjelder sammenligningen med SARS, så kunne man også der se at lymfocyttene falt. Det er ikke uvanlig at pasienter som er alvorlig syke på den måten Covid-19 pasientene er har lave lymocyttall. Det behøver derfor ikke å skyldes viruset.

Dette vil i så fall være med på å forklare hvorfor noen pasienter tilsynelatende er totalt uaffisert av viruset, og hvorfor noen trenger akutt behandling.

Fakta Fakta om Hiv-viruset ↓ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det finnes ingen kurerende behandling for hivinfeksjon. Viruset kan føre til alvorlig sykdom og død, men med dagens behandling er leveutsiktene svært gode sammenlignet med tidligere. Med effektiv behandling, kan de fleste med hivinfeksjon (humant immunsviktvirus) leve et langt liv med redusert risiko for alvorlige sykdomskomplikasjoner, skriver helsenorge.no.

T-celler er en type hvit blodcelle som hører til lymfocyttene (som er hovedansvarlige for kroppens evne til å beskytte seg selv mot kroppsfremmede inntrengere). T-cellene er ansvarlige for den cellulære immuniteten, altså den immuniteten som formidles av immunsystemets celler, skriver Store Medisinske Leksikon.

ÅPNES: Etter 11 lange uker i «lockdown» er byen Wuhan i Kina på vei til og åpnes igjen. Foto: Ng Han Guan (AP)

- Kjempeinteressant

Spurkland forklarer videre hvorfor det nå spekuleres i om mennesker med korona-smitte vil få et permanent svekket immunforsvar - og peker på en spesiell utfordring forskerne står ovenfor i kampen om mer kunnskap om viruset.

- Hvis det er tilstrekkelig med virus i lungene for eksempel, og T-cellene kommer til slagmarken der, kan de kanskje og blir drept av virus før de selv rekker å drepe virusinfiserte celler. Det er slik jeg tolker dette – og det passer ganske godt med sykdomsbildet. Det som er merkelig med Covid-19 er at folk kan være syke så lenge. Vanligvis ville man blitt bedre etter en uke, fordi det er omtrent da immunforsvaret har fått i gang produksjonen av antistoffer og spesifikke T-celler mot viruset. Men det er ikke det vi ser her. Mange pasienter som har følt seg ganske bra har brått blitt syk den andre uken sier Spurkland.

Og fortsetter:

- Man har sett at det er noe som skjer med lymfocyttene hos korona-pasientene. Så viser denne forskningen at hvis man eksponerer T-celler for viruset, så vil cellene bli forstyrret – og dø.

Spurkland understreker at forskerne her ikke har brukt en «ordentlig» blodprøve, men en blodprøve fra en isolert kreftpasient. Det er standard prosedyre å bruke «kunstige» T-celler, da de som regel er enklere å jobbe med.

Spurkland, som selv har skrevet om utviklingen med korona-viruset, i tillegg til å ha gitt ut boken «Immun», forklarer også at det ikke er overraskende at disse funnene fortsatt er helt i startfasen. I Norge har forskere kun hatt noen uker på seg til å undersøke sykdomsforløpet, og dette er prosesser som selvfølgelig tar tid.

Det er heller ingen tvil om at artikkelen som sammenligner med HIV og SARS vanligvis ville krevd vesentlig mer arbeid og innhold før publisering, men at den enorme etterspørselen etter korona-svar fører til at ting publiseres fortløpende.

Spurkland er klar på at disse funnene ikke kan omtales som en «gamechanger» og at det har vært viktigere oppdagelser i jakten på korona-svar de siste ukene enn dette, men at det ikke er noen grunn til å ta lett på situasjonen:

- Dette er jo kjempeinteressant. Og det bare forsterker det at dette ikke er en sykdom jeg vil ha selv.