Korrupsjonsdømte saksbehandlere i Drammen anker dommene

To saksbehandlerne i Drammen som er dømt til fengselsstraffer for grov korrupsjon, har anket dommene til lagmannsretten.

En 59 år gammel kvinne som arbeidet som byggesaksbehandler i Drammen, ble onsdag dømt til seks års fengsel, mens en 46 år gammel kollega av henne ble dømt til fengsel i tre og et halvt år.

Dommen i Drammen tingrett var langt strengere enn aktors påstand, som var fire års fengsel for kvinnen og to år for kollegaen. Mens kvinnen er dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk, er mannen dømt for 15 tilfeller av medvirkning.

– Jeg er svært overrasket over at straffen går så milevis over aktors påstand. Det er unødvendig og prosessdrivende, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til Dagsavisen Fremtiden.

Hun sier mannen var innstilt på å akseptere dommen, hvis den hadde vært rettferdig.

– Her legger domstolen seg så langt over anerkjente straffeutmålingsprinsipper og rettspraksis, at det er som om retten ber om å bli overprøvd, sier Larsen.

Mens mannen først tok betenkningstid, bestemte kvinnen seg for å anke på stedet.

– Dette var jo til og med en god del høyere enn aktor påsto. Vi mener hun ikke har gjort det hun ble dømt for, og hun anket derfor på stedet. Hun ønsker å få prøvd skyldspørsmålet på nytt, sier kvinnens forsvarer, Lars Christian Lunde.

Ifølge tiltalen tok kvinnen gjennom flere år imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader sammen med sin medhjelper. Utbyggere skal ifølge tiltalen ha betalt opp mot 90.000 kroner til den tiltalte kvinnen for å få sine søknader behandlet og godkjent. Saken begynte å rulle etter et tips om korrupsjon i byggesaksavdelingen i 2015.

