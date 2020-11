Kort pause fra uværet: - Det blir ikke en rolig helg for noen

Ny front inn mot Norge. Har sendt ut farevarsler både for vind og nedbør.

OSLO (Nettavisen): Uværet i Sør-Norge har bare tatt seg en liten pause. Natt til lørdag kommer en en ny front inn som har fått meteorologene til å finne fram farevarslene igjen.

Det er sendt ut flere farevarsler, blant annet for vind og snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

- Det kommer til å blåse både høyt og lavt. Det ventes snøfokk i fjellet. Det er kraftig vind, spesielt på Vestlandet. Når fronten kommer inn natt til lørdag blir det ordentlig ruskete, og vi snakker om liten til full storm. Det kan nærme seg orkan rund Stad, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen fredag ettermiddag.

Hun varsler generelt mye vind fra Nordmøre og Trøndelag og sørover, men det er også sendt ut farevarsel for vindkast i Nordland, og det vil blåse mye nordover.

På Østlandet lørdag kommer vinden fra sørlig retning, men spesielt i Nordland og sør i Vestland fylke vil vinden merkes, også i indre strøk når det står på som verst.

- Utover dagen lørdag går vinden mer kystparallelt, så da er det i disse strøkene det blir mest merkbart, sier Borander.

- Hva er det som skaper det uværet vi har i vente denne helgen?

- Det er et relativt kraftig lavtrykk som kommer inn i natt. Det går ikke inn så langt nord, men inn mot Nordland og østover. Det blir vått vestavær og milde luftmasser, og det er sendt ut farevarsler for nedbør sør i Vestland fylke, altså i Hordaland. Her venter vi 40-50 millimeter på 6 timer, sier Borander og føyer til:

- Det blir ikke en rolig helg for noen.

Torsdag og fredag lavet snøen ned i Møre og Romsdal og i Trøndelag fredag, og lørdag og søndag er det altså ventet snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

Se oppdatert farevarsler her

Det blir kraftig vind fra sør og senere fra vest, heter det i det siste gule farevarselet.

Dovrefjell, Jotunheimen og Hardangervidda omfattes av varselet, og meteorologene ber dem som har planer om å kjøre i disse områdene om å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring, bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, melder NTB.

Uværet er ventet å begynne natt til lørdag og være over sent søndag kveld.

